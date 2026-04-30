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Kutschunfall im Waldgebiet „Hohe Warte“: Ponys scheuen und flüchten

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Kutschunfall im Waldgebiet „Hohe Warte“: Ponys scheuen und flüchten
Bild von wal_172619 auf Pixabay
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LEIDERSBACH, LKR. MILTENBERG – Ein Ausflug mit einem Pony-Gespann endete am vergangenen Sonntag für zwei Frauen mit leichten Verletzungen und einer großangelegten Suchaktion nach ihren Tieren. Die Polizei Obernburg konnte den Hergang des Vorfalls inzwischen weitgehend klären.

Gegen 13:30 Uhr waren zwei 29-jährige Frauen mit einer Kutsche, gezogen von zwei Shetland-Ponys, im Waldgebiet rund um die „Hohe Warte“ unterwegs. Wie die Ermittlungen ergaben, befand sich das Gespann auf einem Pfad abseits des offiziellen Wegenetzes, der zudem an diesem Tag als Trailstrecke für eine Radsportveranstaltung ausgeschildert war.

Der Unfallhergang

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An einer Weggabelung hielt das Gespann an, und eine der Frauen stieg ab. In diesem Moment passierten zwei unbekannte Mountainbiker die stehende Kutsche. Kurz darauf scheuten die Ponys aus bislang ungeklärter Ursache.

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  • Verletzungen: Die noch auf dem Bock befindliche Frau wurde durch den Ruck abgeworfen; ihre Begleiterin verletzte sich beim Versuch, die flüchtenden Tiere aufzuhalten. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen.

  • Flucht der Tiere: Die Ponys rannten mitsamt der Kutsche in den Wald und konnten trotz sofortiger Suche zunächst nicht gefunden werden.

Suche und Fund am Folgetag

Erst einen Tag später entdeckten freiwillige Helfer die Tiere im Wald. Die Kutsche war beschädigt, und auch die beiden Ponys wiesen leichte Verletzungen auf, die tierärztlich versorgt werden mussten.

Ermittlungsstand zu den Mountainbikern

Nach aktuellem Kenntnisstand ist fraglich, ob die beiden Mountainbiker den Unfall hinter ihrem Rücken überhaupt bemerkt haben. Die Polizei stellte zudem fest, dass die Radfahrer keine offiziellen Teilnehmer der örtlichen Radsportveranstaltung waren. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

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