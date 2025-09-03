Kyokushin Karate – Kinder bestehen erfolgreich ihre Gürtelprüfung
SCHWEINFURT – Unter der Leitung von Shihan Dmitrij Videnin, 6. DAN Kyokushin Karate, haben die Nachwuchskarateka eines Dojos erfolgreich ihre Gürtelprüfung absolviert. Für viele Kinder war dies die erste Etappe auf dem Weg zum nächsten Rang, vom weißen zum orangenen Gürtel. Einige besonders fortgeschrittene Schüler konnten sich sogar über den orangenen Gürtel mit blauem Streifen freuen.
Das Prüfungsprogramm war anspruchsvoll und umfasste alle zentralen Elemente des Kyokushin Karate. Die Kinder wurden in Kihon, den Grundtechniken, und in Kata, dem Formenlauf, geprüft. Zusätzlich mussten sie einen Konditionstest mit Liegestützen, Kniebeugen und Bauchmuskelübungen bestehen. Im Kumite, dem Freikampf-Training, wurden die erlernten Techniken praktisch angewendet. Unterstützt wurde die Prüfung von Sensei Andrea Schmidt, 3. DAN.
Dimitrij Videnin zog ein positives Fazit: „Die Kinder waren sehr aufgeregt, da die Prüfungssituation realistisch und vergleichbar mit einer schulischen Prüfung ist. Das im Training Gelernte wurde abgefragt, und auch wenn es für manche Kinder herausfordernd war, haben sie es erfolgreich gemeistert.“ Dabei gehe es nicht nur um Karate-Techniken, sondern auch um Werte wie Selbstvertrauen und innere Stärke, die die Kinder nachhaltig prägen.
