Ladebuchse von geparkten Pkw beschädigt
STEINFELD – In Steinfeld/Hausen wurde am Wochenende das Ladekabel eines geparkten Elektrofahrzeugs gewaltsam herausgerissen und dabei ein erheblicher Sachschaden verursacht. Unbekannte beschädigten das verriegelte Kabel an einem weißen Mercedes in der Wiesenfelder Straße. Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet um Zeugenhinweise.
Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag, den 27. September 2025, 19:00 Uhr, bis Samstag, den 28. September 2025, 14:00 Uhr. Das Ladekabel war zur Tatzeit am Elektrofahrzeug angeschlossen und verriegelt.
Der gewaltsame Riss des Kabels führte zu einem Sachschaden von circa 2.000 Euro.
Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an ppufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.
