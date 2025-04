Ladendieb beißt couragierten Zeugen, aber wer war es? – Tatverdächtiger in U-Haft

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Ladendieb biss Zeugen in den Arm und flüchtete

Schweinfurt – Am vergangenen Mittwoch, den 2. April, versuchte ein 30-jähriger Mann gegen 17:15 Uhr in einer Drogerie in der Spitalstraße mehrere Parfüms zu stehlen. Der Tatverdächtige verließ daraufhin das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen. Eine Zeugin bemerkte den Diebstahl und nahm die Verfolgung auf. Als der Dieb vor einem italienischen Restaurant gestellt wurde, kam ihm ein bislang unbekannter Passant zur Hilfe, um ihn festzuhalten.

Während der Auseinandersetzung biss der 30-Jährige einem der Helfer in den Arm und konnte sich daraufhin losreißen und flüchten. Die alarmierten Beamten der Schweinfurter Polizei nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später fest. Am darauffolgenden Tag wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt einem Richter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nun nach dem couragierten Passanten, der dem Zeugen bei der Festhaltung des Diebes geholfen hat und möglicherweise verletzt wurde. Dieser wird als wichtiger Zeuge für die Ermittlungen benötigt.

Der gesuchte Zeuge wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Circa 20 Jahre alt

Trug eine beige Jacke mit schwarzen Rändern an den Ärmeln

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.