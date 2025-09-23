Ladendieb beleidigt bei Festnahme die Einsatzkräfte und leistet anschließend Widerstand
WÜRZBURG – Am Montagabend wurde ein 43-jähriger Mann am Würzburger Hauptbahnhof festgenommen, nachdem er in einem Drogeriemarkt Diebesgut entwendet hatte. Bei seiner Flucht und der anschließenden Festnahme widersetzte sich der Mann den Beamten und beleidigte diese.
Der 43-Jährige wurde von einer Mitarbeiterin des Drogeriemarktes dabei beobachtet, wie er alkoholische Getränke und Lebensmittel stahl. Als die Mitarbeiterin ihn daraufhin ansprach, flüchtete der Täter. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Mann an der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof West. Er warf seinen Rucksack mit dem Diebesgut auf den Boden, stritt die Tat ab und reagierte verbal aggressiv.
Der alkoholisierte Mann wehrte sich gegen die Mitnahme zur Dienststelle, indem er einen Beamten schubste, der unverletzt blieb. Ein Atemalkoholtest bei dem 43-Jährigen ergab einen Wert von 1,48 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!