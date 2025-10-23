Ladendieb einen Tag nach der Tat zu sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt
WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein Ladendetektiv beobachtete am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr, wie drei algerische Männer in einem Kaufhaus in der Schönbornstraße hochwertige Parfums stahlen. Der Detektiv hielt die Männer bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Bereits einen Tag später wurde einer der Männer im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe verurteilt.
Der Detektiv beobachtete, wie ein 23-Jähriger und ein 31-Jähriger Parfums aus den Regalen nahmen und diese an einen 33-Jährigen übergaben. Bei der Durchsuchung nach dem Verlassen des Kaufhauses wurden zwei hochwertige Parfums im Wert von fast 300 Euro festgestellt.
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 31-jährige Mann, der bereits Mitte September wegen eines gleichgelagerten Falles aufgefallen war, festgenommen und bereits am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Er wurde wegen wiederholten Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Die beiden Ersttäter (23 und 33 Jahre) wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.
