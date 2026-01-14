Ladendieb scheitert an Mitarbeiterin – Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung
BAD BRÜCKENAU / LANDKREIS BAD KISSINGEN – Dank des beherzten Eingreifens einer Supermarktmitarbeiterin konnte am Dienstagnachmittag am Gänsrain der Diebstahl hochwertiger Alkoholika im Wert von rund 900 Euro verhindert werden.
Gegen 15:30 Uhr fiel den Angestellten ein Mann auf, der mehrfach versuchte, einen prall gefüllten Einkaufswagen über den Eingangsbereich aus dem Markt zu schieben. Als eine 43-jährige Mitarbeiterin den Verdächtigen ansprach und ihn aufforderte, für eine Klärung ins Marktbüro zu folgen, schubste er die Frau zur Seite und flüchtete ohne die Beute ins Freie.
Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei Bad Brückenau im Nahbereich konnte der Unbekannte bisher nicht gefasst werden. Der Täter wird als etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er war komplett schwarz gekleidet mit Jeans, Jacke und Turnschuhen, trug jedoch unter der Jacke einen grauen Kapuzenpullover. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität sowie zum Fluchtweg des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09741/606-0 bei der Polizeiinspektion Bad Brückenau zu melden.
