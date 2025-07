Ladendieb schlägt Mitarbeiter und flüchtet dann – Tatverdächtiger in Haft

NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – Ein mutmaßlicher Tabakdiebstahl endet für einen algerischen Staatsbürger in Haft.

Am Freitag, gegen 14:56 Uhr, konnte ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Hainleinstraße beobachten, wie ein Mann mehrere Packungen Tabak aus dem Kassenbereich entwendete.

Auf die Tat angesprochen, gab der 39 Jahre alte Algerier das mutmaßliche Diebesgut, drei Packungen Tabak, zurück und versuchte zu flüchten. Hierbei schlug er den Mitarbeiter, einen 33-Jährigen mutmaßlich mit der Faust gegen den Hals. Nach kurzer Flucht konnte der Tatverdächtige jedoch durch den Supermarktmitarbeiter eingeholt und festgehalten werden.

Die Polizei Schweinfurt führte den Algerier nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt an Samstag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vor. Dieser erließ, wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls und der Körperverletzung einen sogenannten Hauptverhandlungshaftbefehl gegen den Mann, da eine unverzügliche Entscheidung im beschleunigten Verfahren zu erwarten ist. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bereits am Montag hat die Staatsanwaltschaft gegen den Tatverdächtigen beim Amtsgericht Schweinfurt einen Antrag auf Aburteilung im beschleunigten Verfahren gestellt. Das Amtsgericht wird nur während der nach dem Gesetz auf eine Woche begrenzten Hauptverhandlungshaft über diesen Antrag entscheiden.