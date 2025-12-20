Ladendieb verletzt Detektive – schnelle Festnahme durch die Polizei Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Am Donnerstagnachmittag konnten Ladendetektive einen 36-Jährigen beim Diebstahl beobachten. Als sie den Mann ansprachen, reagierte dieser aggressiv, schlug um sich und flüchtete dann. Die Hinzuziehung der Polizei führte zu einer schnellen Festnahme und anschließender Vorführung vor dem Haftrichter.

Diebstahl im Supermarkt

Gegen 17:30 Uhr befüllte ein 36-Jähriger mit spanisch/marokkanischer Staatsangehörigkeit in einem Supermarkt in der Würzburger Straße seinen Rucksack mit Spirituosen und passierte die Kasse ohne die Waren zu bezahlen. Ladendetektive hatten ihn dabei beobachten können, weshalb sie den Mann zwischen Kassenbereich und Ausgang auf seine Tat ansprachen.

Aggression des Ladendiebs

Der ertappte Täter scheiterte zunächst mit einem Fluchtversuch und wirkte anschließend mit Handgreiflichkeiten, auch Faustschlägen, gegen die Ladendetektive. Dabei verletzte er einen Detektiv am Kopf. Schließlich gelang dem 36-Jährigen doch noch die Flucht.

Festnahme und Folgemaßnahmen

Die hinzugerufene Polizei Aschaffenburg konnte den Mann schnell festnehmen. Es stellte sich heraus, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und auch zur Fahndung ausgeschrieben war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der Mann am Freitag beim Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Ein erlassener Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls wurde gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt.