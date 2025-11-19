Ladendieb wehrt sich und flüchtet – Zeugenaufruf

MARKTBREIT, LKR. KITZINGEN – Ein unbekannter Täter entwendete in einem Supermarkt in der Hafenstraße mehrere Artikel und wurde vom Personal gestellt. Dabei wehrte er sich und flüchtete. Die Kitzinger Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Mitarbeiter des Supermarktes beobachtete den Dieb, wie er diverse Artikel in seinen Rucksack steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Als er den Täter daraufhin ansprach, versuchte dieser den Mitarbeiter zu schlagen und rannte auf dem Radweg in Richtung Ochsenfurt davon. Bei dem Handgemenge im Supermarkt, verlor der Täter seinen Rucksack samt Diebesgut.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter brachte keinen Erfolg.

Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 25 Jahre

etwa 175 – 180 cm Groß

brauner Hautteint

schlanke Statur

wenig bis kaum Bartwuchs, dunkle Haare

dunkel bekleidet

Die Kitzinger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch unter 09321/141-0 zu melden.