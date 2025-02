Ladendiebe auf der Flucht: Polizei ermittelt – Zeugenaufruf

BAD NEUSTADT AN DER SAALE – Am vergangenen Donnerstag haben drei Männer mehrere Ladendiebstähle begangen. Die Ermittler wenden sich mit der Personenbeschreibung der Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise.

Am Donnerstag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr, haben drei Ladendiebe Drogerien in der Siemensstraße und am Marktplatz ebenso wie ein Bekleidungsgeschäft in der Hohenstraße aufgesucht. Die Diebe haben Elektronikgeräte, Kosmetik, Bekleidung und Tabakwaren im Wert von rund 1.000 Euro erbeutet.

Die Ermittler der Bad Neustädter Polizei wenden sich nun an die Bevölkerung und hoffen auf Zeugenhinweise. Die Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben:

Südländisches Erscheinungsbild

Circa 25 Jahre alt

Schlanke Statur

Schwarze Haare

Einer der Täter hatte eine auffällige Frisur mit seitlich einrasiertem Muster

Die Männer führten eine große Helle Tasche und eine bunte Tüte mit der Aufschrift „HAPPY BIRTHDAY“ mit sich

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter Tel. 09771/606-0 entgegen.