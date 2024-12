Ladendiebe im Stadtgebiet Schweinfurt unterwegs

Schweinfurt, Georg-Wichtermann-Platz. Eine Schülerin entwendete am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft am Georg-Wichtermann-Platz in Schweinfurt Unterwäsche im Wert von 23 Euro. Eine Erziehungsberechtigte wurde informiert. Die 17-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Schweinfurt, Kirchgasse. Ein 60-jähriger Mann stahl am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr in einem Supermarkt in der Kirchgasse in Schweinfurt eine Zange und eine Nagelbürste im Wert von rund 17 Euro.

Schweinfurt, Innenstadt. Gleich drei Diebstähle beging ein 40-Jähriger am Donnerstagnachmittag im Bereich der Innenstadt. Der Mann entwendete zuerst in einem Kaufhaus in der Langen Zehntstraße eine Geldbörse im Wert von rund 10 Euro. Anschließend stahl er eine Ledertasche in einem Geschäft in der Spitalstraße in Höhe von zirka 30 Euro. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde weiteres Diebesgut bei dem Mann festgestellt. Die ebenfalls entwendete Herrenoberbekleidung hatte einen Wert von etwa 30 Euro.