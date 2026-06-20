Ladendiebe in Bad Neustadt auf frischer Tat ertappt – Untersuchungshaft angeordnet
BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Zwei Männer wurden am Donnerstagmittag dabei beobachtet, wie sie in einem Bekleidungsgeschäft Kleidung und Accessoires entwendeten. Nach ihrer Flucht wurden sie von der Polizei gestellt; gegen beide wurde aufgrund der Tatvorwürfe Haftbefehl erlassen.
Ablauf des Vorfalls
Gegen 13:00 Uhr ertappte ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Rederstraße zwei Männer (31 und 32 Jahre alt, algerische Staatsangehörigkeit) bei einem Ladendiebstahl. Das Duo hatte Kleidungsstücke und Basecaps entwendet. Die beiden Männer flüchteten zunächst aus dem Laden, konnten jedoch im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei Bad Neustadt im Bereich des Bahnhofs gestellt und festgenommen werden.
Sicherstellung und Beweismittel
Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen sowie ihres Rucksacks stellten die Beamten umfangreiches Diebesgut sicher:
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Diverse Kleidungsstücke und Basecaps aus dem betroffenen Geschäft.
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Mehrere originalverpackte Smartphones.
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10 Packungen Kautabak.
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Zudem führte einer der Männer ein zugriffsbereites Taschenmesser mit sich.
Rechtliche Konsequenzen
Am Freitag wurden die beiden Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Dieser ordnete wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls mit Waffen sowie des Bandendiebstahls Untersuchungshaft an.
Es wird darauf hingewiesen, dass bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung gilt.
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