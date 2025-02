Ladendiebin beleidigt Angestellte

MARKTBREIT – Lkrs. Kitzingen – Eine amtsbekannte 41-jährige Frau beging am Freitag gegen 13:40 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Marktbreit gleich mehrere Straftaten. Trotz eines bestehenden Hausverbots betrat sie das Geschäft und entwendete mehrere Packungen Zigarillos.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und sprach die Frau darauf an. Daraufhin reagierte sie aggressiv und beleidigte den Angestellten massiv. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs, Diebstahls und Beleidigung aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/1410 zu melden.