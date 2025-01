Ladendiebstahl führt zu mehreren Verletzten, weil ein Kaufhausdetektiv Tierabwehrspray benutzt

SCHWEINFURT – GUNNAR-WESTER-STRAßE. Am Montag kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Stadtgalerie zu einem Zwischenfall, der mehrere Verletzte forderte. Der Auslöser war ein Ladendiebstahl durch einen 23-jährigen Mann aus dem Landkreis.

Der junge Mann hatte eine Winterjacke im Wert von etwa 70 Euro anprobiert und versucht, das Geschäft zu verlassen, ohne sie zu bezahlen. Das Preisschild sowie ein Sicherungsetikett hatte er zuvor entfernt. Ein aufmerksamer Kaufhausdetektiv bemerkte den Diebstahl und wollte den Mann stellen. Der Täter versuchte daraufhin, über eine Rolltreppe zu flüchten.

Um ihn aufzuhalten, setzte der Detektiv Tierabwehrspray ein, das dem Dieb ins Gesicht gesprüht wurde. Allerdings hatte der Detektiv die Nebelwirkung des Reizstoffes unterschätzt. Das Spray breitete sich schnell im gesamten Bekleidungsgeschäft aus, was dazu führte, dass das Geschäft vorübergehend geräumt werden musste. Insgesamt wurden acht Personen durch die reizende Wirkung des Sprays beeinträchtigt und mussten teilweise erstversorgt werden.

Der Täter konnte zunächst flüchten, wurde jedoch kurz darauf anhand der Beschreibung an einem anderen Ort festgenommen. Auch er zeigte noch Symptome des Reizstoffes, gestand jedoch die Tat bei der Polizei.

Sowohl der Ladendetektiv als auch der Dieb sehen nun rechtliche Konsequenzen entgegen. Der Detektiv wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen, während der Täter wegen Ladendiebstahls angezeigt wurde.