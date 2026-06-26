Ladendiebstahl in Bad Kissingen: Couragierte Kunden verhindern Flucht
BAD KISSINGEN – Am Mittwochnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Von-Hessing-Straße zu einem Vorfall, bei dem ein jugendlicher Ladendieb heftigen Widerstand leistete. Dank des entschlossenen Eingreifens von Kunden konnte der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.
Tathergang
Gegen 14:15 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher dabei beobachtet, wie er zwei Dosen Energy-Drinks in einem Supermarkt entwendete. Als der Ladendetektiv ihn auf frischer Tat stellte, leistete der junge Mann massiven Widerstand. Mehrere Kunden erkannten die bedrohliche Lage, eilten sofort zu Hilfe und fixierten den 17-Jährigen gemeinsam, um eine Flucht zu verhindern.
Ermittlungen der Polizei
Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat den Jugendlichen in Gewahrsam genommen. Gegen den 17-Jährigen wird nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.
Zeugen gesucht
Die Polizei würdigt das beherzte Eingreifen der Beteiligten ausdrücklich. Da die Ermittler den genauen Ablauf sowie den Kreis der unterstützenden Personen noch vollständig klären müssen, werden die couragierten Helfer sowie weitere Augenzeugen gebeten, sich bei der Dienststelle zu melden.
Hinweise werden unter der Telefonnummer 0971 / 7149-0 entgegengenommen.
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