Ladendiebstahl mit hohem Beuteschaden

LOHR A. MAIN – Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter ein Geschäft in der Alfred-Stumpf-Straße und entwendeten innerhalb kürzester Zeit diverse hochwertige Artikel. Die Täter griffen gezielt nach teuren Produkten, verstauten diese in mitgebrachten Einkaufstaschen und verließen das Geschäft nach kurzer Zeit.

Erst nachdem die Unbekannten bereits das Geschäft verlassen hatten, fiel den Mitarbeitern der Diebstahl auf. Der Wert der gestohlenen Waren beläuft sich auf über 1.600 Euro.

Die Polizei Lohr hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an ppufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.