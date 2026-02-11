Auto IU

Ladendiebstahl mit Waffen in Lohr: Polizist in Freizeit beobachtet Täter

Ladendiebstahl mit Waffen in Lohr: Polizist in Freizeit beobachtet Täter
Symbolbild: 2fly4
LOHR AM MAIN – Ein Polizeibeamter hat am Dienstagnachmittag in seiner Freizeit drei Männer im Alter von 25, 26 und 32 Jahren dabei beobachtet, wie sie in einem Supermarkt in der Alfred-Stumpf-Straße gemeinschaftlich Schokoriegel entwendeten. Da die Tatverdächtigen während des Diebstahls Arbeitsmesser mit sich führten, wird nun wegen des Verdachts auf Diebstahl mit Waffen gegen sie ermittelt.

Die Männer hatten die Süßwaren in ihrer Kleidung versteckt und an der Kasse lediglich andere Artikel bezahlt.

Dank der Aufmerksamkeit des Beamten konnte eine Streife der Polizei Lohr die rumänischen Staatsbürger direkt beim Verlassen des Ladens stellen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Beschuldigten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, müssen sich jedoch nun einem entsprechenden Strafverfahren stellen.

