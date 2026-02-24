Auto IU

24. Februar 2026Letztes Update 24. Februar 2026
Ladendiebstahl und Unfallflucht – Polizei Bad Kissingen bittet um Mithilfe
Symbolbild: 2fly4
BAD KISSINGEN – Am Montagnachmittag entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen hochwertigen Elektroartikel aus einem Fachgeschäft im Riedgraben, während am Montagmorgen bei Münnerstadt ein grauer Lkw eine Autofahrerin zum Ausweichen zwang und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0971/149-0 zu melden.

Der Diebstahl im Riedgraben ereignete sich gegen 15:10 Uhr. Die beiden männlichen Täter, die einen Artikel im Wert von mehreren hundert Euro stahlen, werden als schlank beschrieben. Einer der Unbekannten ist circa 18 Jahre alt, trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke mit auffälligem rotem Innenstoff an der Kapuze und weiße Schuhe. Sein Begleiter war mit einer blauen Hose, einer schwarzen Jacke und einer Mütze bekleidet.

Bereits am Montagmorgen gegen 08:45 Uhr kam es auf der Kreisstraße 20 bei Münnerstadt zu einem gefährlichen Vorfall. Ein grauer Lkw geriet beim Abbiegen von der Schindbergstraße in Richtung Burghausen auf die Gegenfahrbahn. Eine 60-jährige VW-Fahrerin musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern, und streifte dabei die Leitplanke. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Solltest du Beobachtungen zu den beschriebenen Personen im Riedgraben gemacht haben oder Hinweise zu dem flüchtigen grauen Lkw geben können, wende dich bitte an die Polizei. Jeder Hinweis aus der Bevölkerung kann entscheidend dazu beitragen, die Täter zu identifizieren oder den Unfallverursacher ausfindig zu machen.

Polizeiinspektion Bad Kissingen Tel. 0971/149-0

