Ladendiebstahl: Zwei Tatverdächtige nach Flucht in Untersuchungshaft
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Nach einer Serie von mutmaßlichen Ladendiebstählen in der Würzburger Innenstadt am Donnerstagnachmittag hat eine Ermittlungsrichterin am Freitag Untersuchungshaftbefehle gegen zwei Männer im Alter von 25 und 30 Jahren erlassen. Die beiden Tatverdächtigen konnten nach einer kurzen Flucht zu Fuß durch die Innenstadt von der Polizei festgenommen werden.
Ein aufmerksamer Ladendetektiv hatte die beiden Männer zunächst in einem Drogeriemarkt am Dominikanerplatz beobachtet, wo sie bereits Sicherungen an Parfümflaschen manipuliert haben sollen. Kurz darauf suchten sie ein Bekleidungsgeschäft am Marktplatz auf, in dem sie ihre alten Schuhe mutmaßlich gegen neue Modelle austauschten und den Laden ohne zu bezahlen verließen. Als die alarmierte Polizei eintraf, versuchten die Männer zu flüchten, wurden jedoch schnell gestellt.
Auf der Dienststelle leistete einer der beiden algerischen Staatsangehörigen erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Würzburg ordnete aufgrund der Vorfälle die Untersuchungshaft an. Die beiden Männer wurden daraufhin in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.
