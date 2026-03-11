Auto IU

Ladendiebstahl: Zwei Tatverdächtige nach Flucht in Untersuchungshaft

11. März 2026Letztes Update 11. März 2026
Ladendiebstahl: Zwei Tatverdächtige nach Flucht in Untersuchungshaft
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Nach einer Serie von mutmaßlichen Ladendiebstählen in der Würzburger Innenstadt am Donnerstagnachmittag hat eine Ermittlungsrichterin am Freitag Untersuchungshaftbefehle gegen zwei Männer im Alter von 25 und 30 Jahren erlassen. Die beiden Tatverdächtigen konnten nach einer kurzen Flucht zu Fuß durch die Innenstadt von der Polizei festgenommen werden.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hatte die beiden Männer zunächst in einem Drogeriemarkt am Dominikanerplatz beobachtet, wo sie bereits Sicherungen an Parfümflaschen manipuliert haben sollen. Kurz darauf suchten sie ein Bekleidungsgeschäft am Marktplatz auf, in dem sie ihre alten Schuhe mutmaßlich gegen neue Modelle austauschten und den Laden ohne zu bezahlen verließen. Als die alarmierte Polizei eintraf, versuchten die Männer zu flüchten, wurden jedoch schnell gestellt.

VERMISST - Bitte helft mit!
Johanniter Hausnotruf testen

Auf der Dienststelle leistete einer der beiden algerischen Staatsangehörigen erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Würzburg ordnete aufgrund der Vorfälle die Untersuchungshaft an. Die beiden Männer wurden daraufhin in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Das könnte Dich auch interessieren:

KOQOON colors: neue Farben für das Outdoor-Grillen

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. März 2026Letztes Update 11. März 2026

Mehr

Körperliche Auseinandersetzung in der Zellerau – Zeugen gesucht

Körperliche Auseinandersetzung in der Zellerau – Zeugen gesucht

11. März 2026
Erneuter Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht

Erneuter Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht

11. März 2026
Vandalismus an Fassade und E-Bike sowie Unfallflucht in Sennfeld

Vandalismus an Fassade und E-Bike sowie Unfallflucht in Sennfeld

11. März 2026
Angriff auf Postboten – Polizei Schweinfurt sucht Zeugen

Angriff auf Postboten – Polizei Schweinfurt sucht Zeugen

11. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)