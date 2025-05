Laderaum von Müllfahrzeug geriet in Brand

GEMÜNDEN A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montagmittag kam es zu einem ungewöhnlichen Einsatz für die Feuerwehr in Gemünden. Gegen 12:10 Uhr bemerkte der Fahrer eines Entsorgungs-Lkw nach dem Leeren von Weißblechcontainern in der Friedenstraße eine Rauchentwicklung im Laderaum.

Um Schäden am Fahrzeug zu verhindern, entlud der Fahrer die Ladung umgehend auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr Gemünden rückte an und löschte die in Brand geratene Ladung ab. Glücklicherweise entstand weder Personen- noch Sachschaden.