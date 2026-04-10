Länger leben, nachhaltiger leben: Vortrag in Hofheim gibt wertvolle Impulse
HOFHEIM IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Mittwoch, den 13. Mai 2026, findet in Hofheim ein kostenfreier Vortrag zum Thema „Länger leben, nachhaltiger leben – Wie Longevity und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen“ statt. Das Umweltbildungszentrum (UBiZ) Oberschleichach und die Gesundheitsregionplus des Landkreises Haßberge laden von 19:00 bis 21:00 Uhr dazu ein, das Zusammenspiel von persönlicher Gesundheit und Umweltschutz zu entdecken.
In den Räumlichkeiten von Mayas Unverpacktladen erfahren die Teilnehmenden, wie ein gesundheitsbewusster Lebensstil gleichzeitig die natürlichen Ressourcen schont. Anhand praktischer Beispiele aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, Konsum und Mobilität wird aufgezeigt, dass Maßnahmen, die dem Planeten zugutekommen, oft auch das eigene Wohlbefinden und die Langlebigkeit (Longevity) fördern. Der Vortrag verdeutlicht, wie bereits kleine Veränderungen im Alltag eine große Wirkung für Mensch und Umwelt entfalten können.
Die Details zur Veranstaltung:
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Termin: Mittwoch, 13.05.2026, 19:00 bis 21:00 Uhr.
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Ort: Mayas Unverpacktladen, Hauptstraße 12, 97461 Hofheim.
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Kosten: Die Teilnahme ist kostenfrei.
Da die Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Diese kann telefonisch oder per E-Mail erfolgen:
09529 9222 0
Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite des Umweltbildungszentrums unter:
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