Länger warten ist die Devise: Grillkohle löst Mülltonnenbrand aus

WALDBÜTTELBRUNN/LKR. WÜRZBURG – Am 1. Mai gegen 20 Uhr kam es in der Neubergstraße in Waldbüttelbrunn zu einem Brand, bei dem mehrere Mülltonnen und Teile einer Hausfassade beschädigt wurden.

Ein Bewohner hatte glühende Grillkohle neben einer Papiermülltonne abgestellt und die Restwärme unterschätzt. Die Kohle entzündete zunächst die Papiertonne, und die Flammen griffen anschließend auf die Hausfassade über.

Zwei aufmerksame Zeugen bemerkten den Brand und löschten ihn geistesgegenwärtig mit einem Gartenschlauch, bevor größerer Schaden entstehen konnte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.