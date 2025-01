Lagerfeuer mal anders: Feuerstelle auf Straße

KARLBURG / KARLSTADT – LKR. MAIN-SPESSART. Eine Gruppe von acht Männern um die 30 Jahre muss sich nach der Silvesternacht wegen eines Verstoßes gegen die Regelungen zur Verhütung von Bränden verantworten.

Gegen 1:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei ein Feuer auf der Fahrbahn in der Burgstraße im Karlstadter Ortsteil Karlburg. Die Männer hatten die Überreste ihres Silvesterfeuerwerks verbrannt – in gefährlicher Nähe zu einem Holzlager und ohne geeignete Löschmittel bereitzuhalten. Ob durch die Hitzeeinwirkung Schäden am Straßenbelag entstanden sind, wird derzeit geprüft.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt ausdrücklich vor derartigen Handlungen, da sie eine erhebliche Brandgefahr darstellen können.