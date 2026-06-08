Lagerhallen-Brand in Eisingen: Müllcontainer steht in Flammen – Kripo sucht Kinder als Zeugen
EISINGEN / LKR. WÜRZBURG – Ein brennender Restmüllcontainer in einer Lagerhalle hat am Sonntagnachmittag in Eisingen einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Durch das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden, dennoch entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und prüft eine heiße Spur.
Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (7. Juni 2026) gegen 14:20 Uhr im Eisinger Industriegebiet.
Aufmerksamer Nachbar schlägt Alarm
Einem aufmerksamen Anwohner war am frühen Nachmittag starker, dunkler Qualm aufgefallen, der aus dem Dachbereich einer Lagerhalle in der Straße „Auf der Höhe“ drang. Geistesgegenwärtig wählte er sofort den Notruf.
Als die örtlichen Feuerwehren kurz darauf am Einsatzort eintrafen, lokalisierten die Atemschutztrupps den Brandherd im Inneren des Gebäudes: Ein dort abgestellter großer Restmüllcontainer stand bereits lichterloh in Flammen. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und zu löschen, bevor die Flammen auf die Tragkonstruktion der gesamten Halle übergreifen konnten.
Kinderstimmen vor Brandausbruch gehört – Kripo ermittelt
Die genaue Ursache für den Ausbruch des Feuers ist derzeit noch unklar. Da sich ein Müllcontainer in einer geschlossenen Halle selten von selbst entzündet, ermittelt die Kriminalpolizei Würzburg nun wegen des Verdachts einer (fahrlässigen) Brandstiftung.
Im Fokus der Ermittler steht dabei eine Beobachtung aus der Nachbarschaft: Kurz vor der Entdeckung des Rauches wurden in unmittelbarer Nähe der Lagerhalle Kinderstimmen wahrgenommen. Ob die Kinder mit dem Ausbruch des Brandes in Verbindung stehen – beispielsweise durch das Spielen mit Feuer – oder ob sie lediglich wichtige Augenzeugen sind, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Obwohl das Gebäude gerettet werden konnte, hinterließen das Feuer und der aggressive Ruß beträchtlichen Schaden an der Halleneinrichtung. Die Ermittler schätzen den entstandenen Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag (rund 40.000 bis 60.000 Euro).
Zeugenaufruf der Kriminalpolizei:
Die Kripo Würzburg bittet Personen, die am Sonntagnachmittag im Bereich der Straße „Auf der Höhe“ verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Insbesondere die Kinder, die sich vor dem Brand an der Halle aufgehalten haben, oder deren Eltern werden gebeten, zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen.
Hinweise werden unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegengenommen.
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