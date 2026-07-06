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Lagerhallenbrand bei Miltenberg: Kriminalpolizei ermittelt
A N Z E I G E
MILTENBERG – Am späten Sonntagabend kam es zu einem Brand einer Lagerhalle nahe der Kreisstraße in Richtung Rüdenau. Personen kamen bei dem Vorfall glücklicherweise nicht zu Schaden.
Brandgeschehen und Feuerwehreinsatz
Gegen 23:00 Uhr wurde der Brand der Halle gemeldet, in der Palmen gelagert waren. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort, konnten das Feuer löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung verhindern.
Ermittlungen zur Brandursache
A N Z E I G E N
Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen.
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