Landfrauen aus Bad Kissingen setzen seit 13 Jahren ein Zeichen der Mitmenschlichkeit
SCHWEINFURT – Das Brustzentrum der Frauenklinik am Leopoldina-Krankenhaus durfte die 4000. Herzkissenspende der Landfrauen aus dem Landkreis Bad Kissingen entgegennehmen. Die Landfrauen unterstützen die Klinik mit den liebevoll gefertigten Kissen bereits seit 13 Jahren und lieferten dieses Mal rund 100 Exemplare.
Die Landfrauen Edeltraud Häusler, Rita Jörg und Sigrid Kleinhenz übergaben die Kissen persönlich an die Station.
Bedeutung der Herzkissen
Die Herzkissen sind mehr als nur ein Zeichen: Sie lindern nach einer Brustkrebsoperation den Druck auf die Wunde, können Schmerzen reduzieren und spenden den Patientinnen Trost und Zuversicht. Betroffene erhalten das Kissen direkt nach der Operation, was ihnen ein Gefühl von Unterstützung vermittelt.
Landfrau Rita Jörg äußerte ihre Freude darüber, den Patientinnen auf diese Weise etwas Gutes tun zu können. Viele Patientinnen berichten den Landfrauen, wie viel ihnen das Kissen bedeutet, und bewahren es als Symbol des Durchhaltens auf.
Dank des Krankenhauses
Chefarzt Prof. Dr. Michael Weigel, der seit Beginn der Aktion die Materialkosten für die Herzen trägt, bedankte sich herzlich für das unermüdliche ehrenamtliche Engagement und äußerte die Hoffnung, dass die Patientinnen des Leopoldina noch lange in den Genuss dieser „herzlichen Aufmerksamkeit“ kommen werden. Ramona Hoos, stellvertretende Stationsleitung, sowie Jessica Ott, Stationsleitung der Station 73/74, nahmen die Spende entgegen und schlossen sich dem Dank an.
Die nun erreichte Zahl von 4000 gespendeten Herzkissen unterstreicht die Nachhaltigkeit dieser Initiative und die große Bedeutung ehrenamtlicher Unterstützung im klinischen Alltag.
