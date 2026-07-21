Landkreis Bad Kissingen ehrt beste Auszubildende und ausgezeichnete Unternehmen

Landrat Mario Götz (2. von rechts) gemeinsam mit den stellvertretenden Landräten Matthias Klement (1. von rechts) und Roland Limpert (3. von rechts) und den ausgezeichneten Unternehmern (von links): Stefan Eyrich-Halbig und Michael Eyrich-Halbig (Eyrich-Halbig Holzbau GmbH), Stephan Greb und Alexander Zugsbradl (HESCURO Unternehmensgruppe), Matthias Schäfer (Holzakzente GmbH & Co. KG) und Mario Volklandt (Rhön Camp; Volklandt GmbH & Co. KG). - Foto: Landkreis Bad Kissingen/Lena Metz

Landrat Mario Götz (1. Reihe, rechts) freute sich gemeinsam mit seinen Stellvertretern Matthias Klement (2. Reihe, rechts) und Roland Limpert sowie mit Kreishandwerksmeisterin Ulrike Lochner-Erhard (4. Reihe, links) und Stefan Göbel (3. Reihe, links) von der IHK Würzburg-Schweinfurt über die Erfolge der Kammersiegerinnen und Kammersieger im Landkreis. - Foto: Landkreis Bad Kissingen/Lena Metz

BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Bei einer Feierstunde hat Landrat Mario Götz die Kammersiegerinnen und Kammersieger aus dem Landkreis Bad Kissingen für ihre herausragenden Ausbildungsleistungen geehrt. Gleichzeitig wurden Unternehmen ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr mit besonderen Leistungen, Innovationen und Engagement auf sich aufmerksam gemacht haben.

„Heute steht Ihr Erfolg im Mittelpunkt. Denn Sie haben Ihre Ausbildung nicht einfach nur abgeschlossen – Sie gehören zu den Besten Ihres Jahrgangs“, sagte Landrat Mario Götz bei der Ehrung. Hinter den Leistungen der Absolventinnen und Absolventen stünden viele Stunden Arbeit, Einsatz und Disziplin.

Eine gute Ausbildung sei eine wichtige Investition in die Zukunft, betonte Götz. Sie vermittle Wissen, eröffne berufliche Chancen und bilde ein solides Fundament in einer Zeit, in der sich Technologien und Berufsbilder stetig weiterentwickeln. Der Landkreis unterstütze junge Menschen unter anderem mit Angeboten wie der Jobmesse, dem Berufsinformationstag, dem Ausbildungskompass und dem Bad Neustädter Hochschultag.

Das könnte Dich auch interessieren: Eisgeliebt am Samstag: Zitrone*, Tomate-Banane*, Birne-Johannis*, Pina-Colada*, Vanille, Haselnuss*, Tonka* und Schokolade* Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe

Traditionell wurden bei der Veranstaltung auch Unternehmen aus dem Landkreis geehrt, die durch besondere Auszeichnungen im vergangenen Jahr hervorgetreten sind.

Die Firma Holzakzente GmbH & Co. KG erhielt 2025 den „Großen Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung. Gewürdigt wurden unter anderem die Kreativität, der Innovationsgeist sowie das Engagement des Unternehmens für die Integration ausländischer Mitarbeitender durch finanzierte Sprachkurse.

Die HESCURO Unternehmensgruppe wurde als „Leading Employer Deutschland 2026“ ausgezeichnet und zählt damit branchenübergreifend zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in seine Standorte im Landkreis sowie in die Weiterentwicklung seiner Beschäftigten.

Auch Rhön Camp aus Schondra wurde geehrt. Das Unternehmen erhielt den „European Innovation Award 2026“ für sein Modell „The Seeker 4×4“, das auf der Tourismus- und Freizeitmesse CMT in Stuttgart ausgezeichnet wurde.

Eine weitere Auszeichnung ging an Eyrich-Halbig Holzbau GmbH. Der Betrieb erhielt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und verfolgt das Ziel, bis 2030 vollständig klimaneutral zu wirtschaften. Bereits umgesetzt wurden unter anderem der Ersatz der Ölheizung durch Wärmepumpen sowie eine deutliche Reduzierung von Kunststoffen in der Produktion.

Zu den geehrten Kammersiegerinnen und Kammersiegern gehören:

Handwerkskammer (HWK):

Alicia Barthelmes, Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk – Schwerpunkt Bäckerei, Landessiegerin HWK; Ausbildungsbetrieb: Bäckerei Peter Schmitt GmbH

Ann-Sophie Etzkorn, Augenoptikerin, Kammersiegerin HWK; Ausbildungsbetrieb: Rhön Optik & Akustik

Jonas Heim, Land- und Baumaschinenmechatroniker, Kammersieger HWK; Ausbildungsbetrieb: BayWa AG Bad Brückenau

Julian Henz, Bauzeichner, Kammersieger HWK; Ausbildungsbetrieb: Gebrüder Stolz GmbH & Co. KG

Felix Müller, Maurer, Kammersieger HWK; Ausbildungsbetrieb: Bauunternehmen Frenzel GmbH

Nico Neubert, Parkettleger, Kammersieger HWK; Ausbildungsbetrieb: Bauer GmbH & Co. Parkett-Teppich-PVC-Verlegung

Lisa Rauch, Friseurin, Kammersiegerin HWK; Ausbildungsbetrieb: Janina Ehrenberg Friseure

Leon Vieres, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Kammersieger HWK; Ausbildungsbetrieb: Elektro-Eilingsfeld GmbH & Co. KG

Moritz Willacker, Bäcker, Kammersieger HWK; Ausbildungsbetrieb: Bäckerei und Frischemarkt Thomas Metz

Industrie- und Handelskammer (IHK):

Anna-Lena Back, Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik – Fachrichtung Formteile, 1. Kammersiegerin IHK; Joyson PlasTec GmbH

Luisa Bühner, Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement – Fachrichtung Außenhandel, 1. Kammersiegerin IHK; perma-tec GmbH & Co. KG

Lisa Stefanie Bürgel, Kauffrau im Gesundheitswesen, 2. Kammersiegerin IHK; Heiligenfeld GmbH

Daniel Derzapf, Technischer Produktionsdesigner – Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion, 3. Kammersieger IHK; LEONI Bordnetz-Systeme GmbH

Carla Friedlein, Technische Produktionsdesignerin – Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion, 2. Kammersiegerin IHK; Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Fabian Geipel, Straßenbauer, 1. Kammersieger IHK; STRABAG AG

Malte Geißler, Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, 2. Kammersieger IHK; Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Hanna Gensler, Kauffrau im Gesundheitswesen, 1. Kammersiegerin IHK; BARMER

Jasmin Heisler, Mediengestalterin Digital und Print – Fachrichtung Konzeption und Visualisierung, 3. Kammersiegerin IHK; perma-tec GmbH & Co. KG

Cora Hillenbrand, Medienkauffrau Digital und Print, 3. Kammersiegerin IHK; Prospega GmbH

Meike Hock, Gestalterin für visuelles Marketing, 1. Kammersiegerin IHK; Pecht GmbH

Michael Hoffmann, Industriemechaniker, 2. Kammersieger IHK; Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Hammelburg

Katharina Hornung, Buchhändlerin, 2. Kammersiegerin IHK; Buchhandlung Rupprecht GmbH

Antonia Läbe, Hotelfachfrau, 2. Kammersiegerin IHK; Schloß Steinburg Hotel und Weinrestaurant e. K.

Sophie Metz, Kauffrau für Büromanagement, 2. Kammersiegerin IHK; Pabst Transport GmbH & Co. KG

Maria Pfaff, Biologielaborantin, 3. Kammersiegerin IHK; Labor LS SE & Co. KG

Emilia Sophie Scherpf, Drogistin, 3. Kammersiegerin IHK; dm-drogerie markt GmbH & Co. KG

Alina Schrenk, Biologielaborantin, 1. Kammersiegerin IHK; LABOKLIN GmbH & Co. KG

Julius Stöckner, Anlagenmechaniker, 2. Kammersieger IHK; Stadtwerke Bad Brückenau GmbH

Johann Tögel, Mechatroniker, 2. Kammersieger IHK; ZF Friedrichshafen AG

Paul Wehner, Fachkraft für Lagerlogistik, 2. Kammersieger IHK; ZF Friedrichshafen AG

Emma Werner, Kauffrau für Marketingkommunikation, 3. Kammersiegerin IHK; Labor LS SE & Co. KG

Mit der Ehrung würdigte der Landkreis sowohl die Leistungen der jungen Fachkräfte als auch das Engagement der Ausbildungsbetriebe, die einen wichtigen Beitrag zur Sicherung qualifizierter Nachwuchskräfte leisten.