Landkreis Bad Kissingen ehrt beste Auszubildende und ausgezeichnete Unternehmen
BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Bei einer Feierstunde hat Landrat Mario Götz die Kammersiegerinnen und Kammersieger aus dem Landkreis Bad Kissingen für ihre herausragenden Ausbildungsleistungen geehrt. Gleichzeitig wurden Unternehmen ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr mit besonderen Leistungen, Innovationen und Engagement auf sich aufmerksam gemacht haben.
„Heute steht Ihr Erfolg im Mittelpunkt. Denn Sie haben Ihre Ausbildung nicht einfach nur abgeschlossen – Sie gehören zu den Besten Ihres Jahrgangs“, sagte Landrat Mario Götz bei der Ehrung. Hinter den Leistungen der Absolventinnen und Absolventen stünden viele Stunden Arbeit, Einsatz und Disziplin.
Eine gute Ausbildung sei eine wichtige Investition in die Zukunft, betonte Götz. Sie vermittle Wissen, eröffne berufliche Chancen und bilde ein solides Fundament in einer Zeit, in der sich Technologien und Berufsbilder stetig weiterentwickeln. Der Landkreis unterstütze junge Menschen unter anderem mit Angeboten wie der Jobmesse, dem Berufsinformationstag, dem Ausbildungskompass und dem Bad Neustädter Hochschultag.
Traditionell wurden bei der Veranstaltung auch Unternehmen aus dem Landkreis geehrt, die durch besondere Auszeichnungen im vergangenen Jahr hervorgetreten sind.
Die Firma Holzakzente GmbH & Co. KG erhielt 2025 den „Großen Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung. Gewürdigt wurden unter anderem die Kreativität, der Innovationsgeist sowie das Engagement des Unternehmens für die Integration ausländischer Mitarbeitender durch finanzierte Sprachkurse.
Die HESCURO Unternehmensgruppe wurde als „Leading Employer Deutschland 2026“ ausgezeichnet und zählt damit branchenübergreifend zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in seine Standorte im Landkreis sowie in die Weiterentwicklung seiner Beschäftigten.
Auch Rhön Camp aus Schondra wurde geehrt. Das Unternehmen erhielt den „European Innovation Award 2026“ für sein Modell „The Seeker 4×4“, das auf der Tourismus- und Freizeitmesse CMT in Stuttgart ausgezeichnet wurde.
Eine weitere Auszeichnung ging an Eyrich-Halbig Holzbau GmbH. Der Betrieb erhielt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und verfolgt das Ziel, bis 2030 vollständig klimaneutral zu wirtschaften. Bereits umgesetzt wurden unter anderem der Ersatz der Ölheizung durch Wärmepumpen sowie eine deutliche Reduzierung von Kunststoffen in der Produktion.
Zu den geehrten Kammersiegerinnen und Kammersiegern gehören:
Handwerkskammer (HWK):
- Alicia Barthelmes, Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk – Schwerpunkt Bäckerei, Landessiegerin HWK; Ausbildungsbetrieb: Bäckerei Peter Schmitt GmbH
- Ann-Sophie Etzkorn, Augenoptikerin, Kammersiegerin HWK; Ausbildungsbetrieb: Rhön Optik & Akustik
- Jonas Heim, Land- und Baumaschinenmechatroniker, Kammersieger HWK; Ausbildungsbetrieb: BayWa AG Bad Brückenau
- Julian Henz, Bauzeichner, Kammersieger HWK; Ausbildungsbetrieb: Gebrüder Stolz GmbH & Co. KG
- Felix Müller, Maurer, Kammersieger HWK; Ausbildungsbetrieb: Bauunternehmen Frenzel GmbH
- Nico Neubert, Parkettleger, Kammersieger HWK; Ausbildungsbetrieb: Bauer GmbH & Co. Parkett-Teppich-PVC-Verlegung
- Lisa Rauch, Friseurin, Kammersiegerin HWK; Ausbildungsbetrieb: Janina Ehrenberg Friseure
- Leon Vieres, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Kammersieger HWK; Ausbildungsbetrieb: Elektro-Eilingsfeld GmbH & Co. KG
- Moritz Willacker, Bäcker, Kammersieger HWK; Ausbildungsbetrieb: Bäckerei und Frischemarkt Thomas Metz
Industrie- und Handelskammer (IHK):
- Anna-Lena Back, Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik – Fachrichtung Formteile, 1. Kammersiegerin IHK; Joyson PlasTec GmbH
- Luisa Bühner, Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement – Fachrichtung Außenhandel, 1. Kammersiegerin IHK; perma-tec GmbH & Co. KG
- Lisa Stefanie Bürgel, Kauffrau im Gesundheitswesen, 2. Kammersiegerin IHK; Heiligenfeld GmbH
- Daniel Derzapf, Technischer Produktionsdesigner – Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion, 3. Kammersieger IHK; LEONI Bordnetz-Systeme GmbH
- Carla Friedlein, Technische Produktionsdesignerin – Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion, 2. Kammersiegerin IHK; Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
- Fabian Geipel, Straßenbauer, 1. Kammersieger IHK; STRABAG AG
- Malte Geißler, Elektroniker für Informations- und Systemtechnik, 2. Kammersieger IHK; Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
- Hanna Gensler, Kauffrau im Gesundheitswesen, 1. Kammersiegerin IHK; BARMER
- Jasmin Heisler, Mediengestalterin Digital und Print – Fachrichtung Konzeption und Visualisierung, 3. Kammersiegerin IHK; perma-tec GmbH & Co. KG
- Cora Hillenbrand, Medienkauffrau Digital und Print, 3. Kammersiegerin IHK; Prospega GmbH
- Meike Hock, Gestalterin für visuelles Marketing, 1. Kammersiegerin IHK; Pecht GmbH
- Michael Hoffmann, Industriemechaniker, 2. Kammersieger IHK; Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Hammelburg
- Katharina Hornung, Buchhändlerin, 2. Kammersiegerin IHK; Buchhandlung Rupprecht GmbH
- Antonia Läbe, Hotelfachfrau, 2. Kammersiegerin IHK; Schloß Steinburg Hotel und Weinrestaurant e. K.
- Sophie Metz, Kauffrau für Büromanagement, 2. Kammersiegerin IHK; Pabst Transport GmbH & Co. KG
- Maria Pfaff, Biologielaborantin, 3. Kammersiegerin IHK; Labor LS SE & Co. KG
- Emilia Sophie Scherpf, Drogistin, 3. Kammersiegerin IHK; dm-drogerie markt GmbH & Co. KG
- Alina Schrenk, Biologielaborantin, 1. Kammersiegerin IHK; LABOKLIN GmbH & Co. KG
- Julius Stöckner, Anlagenmechaniker, 2. Kammersieger IHK; Stadtwerke Bad Brückenau GmbH
- Johann Tögel, Mechatroniker, 2. Kammersieger IHK; ZF Friedrichshafen AG
- Paul Wehner, Fachkraft für Lagerlogistik, 2. Kammersieger IHK; ZF Friedrichshafen AG
- Emma Werner, Kauffrau für Marketingkommunikation, 3. Kammersiegerin IHK; Labor LS SE & Co. KG
Mit der Ehrung würdigte der Landkreis sowohl die Leistungen der jungen Fachkräfte als auch das Engagement der Ausbildungsbetriebe, die einen wichtigen Beitrag zur Sicherung qualifizierter Nachwuchskräfte leisten.
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