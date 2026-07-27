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Landkreis Bad Kissingen erweitert Ausstattung mit neuen Atemschutzgeräten

27. Juli 2026Letztes Update 27. Juli 2026
Landkreis Bad Kissingen erweitert Ausstattung mit neuen Atemschutzgeräten
Landrat Mario Götz (Mitte) zusammen mit Kreisbrandrat Markus Ullrich (rechts) und Sebastian Sens vom Atemschutzzentrum in Oberthulba. Foto: Landkreis Bad Kissingen/Lena Metz
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OBERTHULBA, LKR. BAD KISSINGEN – Der Landkreis Bad Kissingen hat insgesamt 35 neue Atemschutzgeräte beschafft. Die Ausrüstung dient sowohl der Ausbildung als auch als Einsatzreserve, um die Feuerwehren im Landkreis im Übungsbetrieb und im Ernstfall zu unterstützen.

Ein Teil der neuen Geräte wird als Übungsausstattung für die Atemschutzgeräteträger des Landkreises genutzt. Sie kommen unter anderem bei den vorgeschriebenen Belastungsübungen sowie in der Aus- und Fortbildung im Atemschutzzentrum Oberthulba zum Einsatz. „Außerdem kommen die Geräte auch bei den Feuerwehren vor Ort zum Einsatz“, erklärte Landrat Mario Götz bei einem Ortstermin.

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Darüber hinaus wurde die Einsatzreserve des Landkreises erweitert. Nach Brandeinsätzen müssen Atemschutzgeräte gereinigt, überprüft und wieder einsatzbereit gemacht werden. Während dieser Zeit können die Feuerwehren bei Bedarf auf Leihgeräte aus dem Bestand des Landkreises zurückgreifen. So bleibt ihre Einsatzbereitschaft gewährleistet.

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„Auch wenn man nicht vom Schlimmsten ausgehen möchte, sollte man doch auch auf eventuelle Katastrophenszenarien vorbereitet sein“, sagte Götz. Die neuen Atemschutzgeräte sollen deshalb nicht nur bei größeren Einsätzen, sondern auch bei umfangreichen Übungen und Ausbildungsveranstaltungen eingesetzt werden. Dazu zählt unter anderem die Ende August stattfindende „Bonnland-Übung“ auf dem Truppenübungsplatz Hammelburg, bei der zahlreiche Atemschutzgeräteträger gleichzeitig im Einsatz sein werden.

Das Atemschutzzentrum in Oberthulba wird von zwei hauptamtlichen Mitarbeitenden sowie mehreren ehrenamtlichen Kreisausbildern betrieben. Zu ihren Aufgaben gehören die Reinigung und Prüfung der Atemschutzgeräte sowie die Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger im gesamten Landkreis.

„Wir investieren hier in die Sicherheit der Feuerwehrleute und dadurch auch in den Schutz der Bevölkerung“, resümierte Landrat Mario Götz.


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