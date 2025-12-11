Landkreis Bad Kissingen: Nachhaltige Mitarbeitermobilität mit App
LANDKREIS BAD KISSINGEN – Das Landratsamt Bad Kissingen hat für seine Mitarbeitenden die Mobilitätsplattform „uRyde“ eingeführt. Ziel ist es, durch die Bildung von Fahrgemeinschaften (Ridesharing) den Individualverkehr zu reduzieren, um Verkehrsdichte und $text{CO}_2$-Ausstoß zu senken sowie die Kosten für Pendler zu entlasten.
Im Landkreis Bad Kissingen sind laut Pendleratlas 2024 rund $35.800$ Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die Plattform ergänzt die bestehenden ÖPNV-Angebote gezielt für den Individualverkehr in der ländlichen Region.
Landrat Thomas Bold betonte die Notwendigkeit innovativer und intelligenter Ansätze für die Mobilität im ländlichen Raum, um den $text{CO}_2$-Ausstoß spürbar zu reduzieren und als Wirtschaftsstandort attraktiv für Fachkräfte zu bleiben.
Über die uRyde-Plattform
uRyde wurde von der CONNECT Mobility GmbH entwickelt und 2020 aus der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gegründet. Die App dient als arbeitgeberübergreifendes Ridesharing-Netzwerk zur Bildung von Fahrgemeinschaften.
Regionale Vernetzung: Die Plattform wird bereits in der Region Mainfranken von zahlreichen Arbeitgebern sowie den Landkreisen Würzburg, Kitzingen, Haßberge und den Städten Würzburg und Schweinfurt genutzt. Insgesamt sind über 60 Arbeitgeberstandorte registriert.
Bad Kissingen: Neben dem Landratsamt Bad Kissingen bieten zukünftig auch die Heiligenfeld Kliniken die App ihren Mitarbeitenden an.
Nutzung und Funktionsweise
Die Bedienung der uRyde-App ist einfach und bietet hohe Flexibilität:
Registrierung: Die Registrierung erfolgt über die Arbeitgeber-E-Mail-Adresse zur Verifizierung der Nutzer, was einen sicheren Service gewährleistet.
Angabe der Pendelstrecke: Nutzer hinterlegen ihre Pendelstrecke und geben an, ob sie einen regelmäßigen oder spontanen Rhythmus haben oder im Schichtdienst arbeiten.
Fahrten: Fahrten können einzeln angeboten und sowohl als Mitfahrende als auch als Fahrende gesucht werden.
Über die App können auch die Zahlungsmodalitäten unkompliziert abgewickelt werden.
Informationen für weitere Unternehmen
Weitere Unternehmen, die sich der Aktion „intelligente Mitarbeitermobilität“ anschließen möchten, erhalten Informationen und Antworten auf Fragen bei:
Leonie Hassenjürgen (Klimaschutzmanagerin des Landkreises Bad Kissingen)
E-Mail: klimaschutz@kg.de
Telefon: 0971 801-3153
