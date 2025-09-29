Landkreis Bad Kissingen zeichnet vier Projekte mit dem Nachhaltigkeitspreis 2025 aus
BAD KISSINGEN – Der Landkreis Bad Kissingen hat vier herausragende Projekte mit dem Nachhaltigkeitspreis 2025 ausgezeichnet. Die Preisträger beweisen mit kreativen Ansätzen, wie ökologisches, ökonomisches und soziales Engagement konkret in der Region gelebt werden kann. Landrat Thomas Bold würdigte die Gewinner als Vorbilder und Impulsgeber für eine verantwortungsvolle Zukunftsgestaltung, wobei das Gesamtpreisgeld von 10.000 Euro auf die vier Projekte verteilt wurde.
Insgesamt waren 17 Bewerbungen eingegangen. Die Jury überzeugten die folgenden vier Projekte, die die Kriterien der Verbindung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte, Innovationskraft und regionalen Mehrwert am besten erfüllten:
Preisträger des Nachhaltigkeitspreises 2025
1. Majas Coffee, Ramsthal (4.000 Euro)
Die von Studierenden in der Corona-Pandemie gegründete Kaffeerösterei setzt konsequent auf Klimaneutralität, Bio-Zertifizierung und den fairen Handel mit kleinen Kaffeebauern. Im zugehörigen Café werden regionale Produkte verwendet und Workshops angeboten. Die Jury lobte besonders das Engagement der jungen Gründer, die einen Leerstand pachteten und ein Begegnungsort schufen, der sonst eher in Großstädten zu finden ist.
2. Katholische Kirchenstiftung St. Johannes der Täufer, Hammelburg (3.000 Euro)
Die Kirchenstiftung wurde für die Umgestaltung des Kirchenumfeldes hin zur CO₂-Neutralität ausgezeichnet. Sie sanierte die Gebäude und Umlagen klimafreundlich, installierte eine Hackschnitzelheizung, eine Solaranlage, eine Dachbegrünung sowie LED-Beleuchtung. Zusätzlich wurden Zisternen angelegt. Jugendliche pflanzten einen Tiny Forest und einen Blühstreifen und bauten ein Insektenhotel, wodurch ökologisches Bewusstsein und gemeinschaftliches Engagement verbunden werden.
3. Zukunft Natur Rhön-Saale e.V.: Waldgarten nach den Prinzipien der Permakultur (1.500 Euro)
Auf der Fläche des Alten Moorlagers im Staatsbad Bad Brückenau entsteht ein Waldgarten nach den Prinzipien der Permakultur. Das Modellprojekt soll ein Begegnungs- und Lernort für alle Generationen werden. Freiwillige Helfer gestalten das Areal mit Kräutern, Beerensträuchern, Totholz und Trockensteinmauern zu einem Paradies für die Artenvielfalt. Zukünftig sind dort auch Bildungsprojekte geplant.
4. Verein LachfALTen UG: Repair-Café in Bad Kissingen (1.500 Euro)
Das Reparier-Café in der Innenstadt bietet jeden Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr kostenlos Rat und Unterstützung bei der Instandsetzung kleiner Haushaltsgeräte. Das Projekt dient der Müllvermeidung, dem Teilen von Wissen und fördert zudem den sozialen Austausch, insbesondere zwischen älteren Menschen.
Der Nachhaltigkeitspreis, der seit 2022 jährlich verliehen wird, belohnt Vereine, Organisationen, Unternehmen, Schulen und Privatpersonen aus dem gesamten Landkreis. Neben dem Preisgeld erhält jedes Gewinnerprojekt zusätzlich einen Baum, der an einem frei gewählten Ort gepflanzt wird.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!