Landkreis fördert erneut Fairtrade-Workshops an Grundschulen

LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Landkreis Schweinfurt setzt sein Engagement für fairen Handel und Nachhaltigkeit fort. Bereits zum zweiten Mal fanden im Juni und Juli Fairtrade-Workshops an fünf Grundschulen statt, bei denen Schülerinnen und Schüler spielerisch mehr über die Herkunft von Schokolade und faire Arbeitsbedingungen erfuhren.

Die Workshops „Faire Früchte…“ wurden erstmals 2025 ins Leben gerufen und richten sich an Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen. Im Mittelpunkt stand die Kakaofrucht und der Weg zur Schokolade. Dabei lernten die Kinder unter anderem die Herkunft des Kakaos, die Arbeitsbedingungen in den Anbauländern sowie verschiedene Fairtrade-Siegel kennen.

Neben Wissensvermittlung und Spielen konnten die Kinder auch selbst kleine Schokoladen-Experimente durchführen. Zum Abschluss durfte natürlich auch eine Verkostung nicht fehlen.

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Der Landkreis Schweinfurt trägt seit 2017 den Titel „Fairtrade-Landkreis“ und organisiert gemeinsam mit der Steuerungsgruppe Fairtrade regelmäßig Aktionen rund um Nachhaltigkeit. Das Workshop-Konzept wurde zusammen mit der Kommunalen Jugendarbeit entwickelt und über die Jugendumweltstation KJG Haus Schonungen Thomas Morus e.V. umgesetzt. Die Kosten für die Honorarkräfte übernahm der Landkreis vollständig.

Aufgrund der positiven Resonanz sollen die Fairtrade-Workshops auch im kommenden Jahr erneut angeboten werden.

Außerdem weist der Landkreis bereits auf einen Multivisionsvortrag zum Thema „Ostafrika“ am 5. November 2026 um 17:30 Uhr im Landratsamt Schweinfurt hin. Der Eintritt ist frei.