Landkreis Haßberge: Fragebogenaktion soll Bedürfnisse der älteren Generation sichtbar machen

Foto: Pixabay / Tumisu
LANDKREIS HASSBERGEDer Landkreis Haßberge arbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit dem BASIS-Institut aus Bamberg an der Fortschreibung seines Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts. Dazu werden im Oktober 2025 3.500 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger ab 55 Jahren befragt, um die Potentiale, Ressourcen und Unterstützungsbedarfe der älteren Generation zu analysieren. Die Umfrage soll Aufschluss über die aktuelle Situation sowie über die Erwartungen an die Zukunft geben.

Die Erhebungen sind notwendig, um die Bevölkerungsprognose und die Pflegebedarfsplanung zu aktualisieren und soziale Dienstleistungen bedarfsgerecht weiterentwickeln zu können. Im Rahmen des Projekts werden auch alle Pflegeeinrichtungen und Gemeinden im Landkreis angeschrieben. Um eine hohe Beteiligung zu gewährleisten, erhalten Personen unter 75 Jahren einen Zugangslink zu einer Online-Befragung, während Personen ab 75 Jahren den Fragebogen in Papierform zugesendet bekommen.

Landrat Wilhelm Schneider bittet um eine rege Beteiligung an der Befragung. Er bedankte sich in diesem Zusammenhang für die wertvolle, oft ehrenamtliche Unterstützung, die ältere Menschen in ihren Familien und Gemeinden leisten.

