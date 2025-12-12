Landkreis Haßberge liefert Solaranlage für Krankenhaus in Mostyska
LANDKREIS HASSBERGE – Der Landkreis Haßberge setzt seine Unterstützung für die ukrainische Partnerstadt Mostyska fort und plant die Lieferung sowie Installation einer Photovoltaikanlage mit Pufferspeicher für das örtliche Krankenhaus im nächsten Jahr. Ziel ist die Schaffung einer nachhaltigen und unabhängigen Energieversorgung.
Das Projekt wird im Rahmen der kommunalen Partnerschaftsprogramme durch die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert.
Spendenaktion zur Kofinanzierung
Der Landkreis übernimmt die Organisation, den Transport (Kosten: rund 6.000 Euro) sowie die Installation und Inbetriebnahme der Anlage. Um diese Kosten finanziell abzusichern, wurde gemeinsam mit dem Verein „Haßfurt-hilft“ eine Spendenaktion gestartet.
Landrat Wilhelm Schneider betonte die Nachhaltigkeit des Projekts: „Wir schaffen nicht nur humanitäre Hilfe, sondern eine nachhaltige Energiequelle.“ Ein ukrainischer Elektroniker wurde bereits in Berlin geschult, um die Anlage künftig betreuen zu können.
Volker Ortloff, Vorsitzender von „Haßfurt-hilft“, freut sich, die Erfahrung des Vereins nun auch in der Ukraine zur langfristigen Hilfe einzubringen. Der Landkreis hofft auf breite Beteiligung, um die Stromversorgung des Krankenhauses zu sichern.
Spendenkonten für das Solarprojekt
Es kann über folgende Konten gespendet werden (bitte unbedingt den Verwendungszweck angeben):
|Empfänger
|Bank
|IBAN
|Verwendungszweck
|Landkreis Haßberge
|Sparkasse Schweinfurt-Haßberge
|DE07 7935 0101 0021 9730 94
|„Ukraine – Solarprojekt“
|Haßfurt-hilft e.V.
|Sparkasse Schweinfurt-Haßberge
|DE16 7935 0101 0190 4109 10
|„Ukraine – Solarprojekt“
Zusätzlich ist eine einfache Online-Spende über einen QR-Code auf der Internetseite www.hassfurt-hilft.de möglich.
