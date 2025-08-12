Auto IU
Landkreis Haßberge nimmt das Thema Demenz in den Fokus
Aktionswoche vom 8. bis 30. September mit einem breitgefächerten Programm
LANDKREIS HAẞBERGE – Im Rahmen der Bayerischen Demenzwoche 2025 veranstaltet der Landkreis Haßberge vom 8. bis 30. September zahlreiche Events zum Thema Demenz. Die Veranstaltungen sollen über die Krankheit aufklären, das Verständnis für Betroffene stärken und Hilfsangebote sichtbar machen. Die Koordination der Angebote übernimmt die Pflege- und Wohnberatungsstelle des Landratsamtes.
Ausstellungen und Vorträge
- Ausstellung “Was geht, Was bleibt – Leben mit Demenz”
- Zeitraum: 8. bis 27. September, ab 10 Uhr.
- Ort: Eingangsbereich des Bibliotheks- und Informationszentrums (BIZ) und des Mehrgenerationenhauses (MGH) in Haßfurt.
- Die Ausstellung beleuchtet die Perspektiven von Betroffenen und Angehörigen. Im BIZ können zudem themenbezogene Bücher, Hörbücher und Filme ausgeliehen werden.
- Vortrag „In Balance sein – Stress und Augen“
- Wann: Donnerstag, 18. September, 16 bis 18 Uhr.
- Ort: Mehrgenerationenhaus Haßfurt.
- Reha-Lehrerin und Augenoptikermeisterin Laura Wulle spricht über Stress und wie man diesen durch geführte Augenbewegungen reduzieren kann. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum Austausch bei einem Snack. Anmeldung erforderlich unter 09521/9528250 oder per E-Mail an mghhassfurt@kvhassberge.brk.de.
- Vortrag „Demenz besser verstehen lernen“ & Demenz-Pfad
- Wann: Montag, 22. September, 14 bis 17.30 Uhr.
- Ort: Sitzungssaal des Landratsamts Haßberge.
- Demenzberater Markus Proske vermittelt, wie sich die Welt für Betroffene anfühlt, und lädt anschließend zur Begehung eines Demenz-Pfades ein. Anmeldung erforderlich bis 14. September unter 09521/27396 oder per E-Mail an psp@hassberge.de.
- Vortrag „Demenzsensible Architektur“
- Wann: Dienstag, 23. September, 17 bis 19 Uhr.
- Ort: Sitzungssaal des Landratsamts Haßberge.
- Architektin und Gerontologin Dr. Birgit Dietz zeigt, wie Wohnräume an die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz angepasst werden können. Anmeldung erforderlich bis 14. September unter 09521/27396 oder per E-Mail an psp@hassberge.de.
- Vortrag „Ernährung bei Demenz“
- Wann: Mittwoch, 24. September, 18 Uhr.
- Ort: Konferenzräume im Ärztehaus Haßfurt (Hofheimer Straße 69).
- Diabetesberaterin Marina Benkert und Stationsleiterin Waltraud Schraudner geben praxisnahe Tipps zum Diabetes-Management bei kognitiven Einschränkungen. Keine Anmeldung erforderlich.
- Vortrag „Pflegeunterstützende Maßnahmen“
- Wann: Donnerstag, 25. September, 10 bis 12 Uhr.
- Ort: Konferenzräume im Ärztehaus Haßfurt (Hofheimer Straße 69).
- Stationsleitungen Anja Strube und Christine Stühler präsentieren Entlastungshilfen wie das Bodenbett und das visuelle Hilfsmittel Qwiek.up. Keine Anmeldung erforderlich.
Begegnung, Bewegung und Beratung
- Aktion „Zeitreise ins Gestern“ & Musikkaffee
- Wann: Montag, 22. September, 15 bis 16.30 Uhr (Zeitreise) und 15 bis 17 Uhr (Musikkaffee).
- Ort: Mehrgenerationenhaus Haßfurt.
- Erinnerungen werden mit Musik und Alltagsgeschichten zum Thema „Technik früher und heute“ geweckt. Gleichzeitig sorgt Richard Gerber beim Musikkaffee für nostalgische Stimmung mit alten Schlagern. Keine Anmeldung erforderlich.
- „Demenz-Beratungen to go“
- Wann: Montag, 22. September, und Mittwoch, 24. September, jeweils von 10 bis 12 Uhr.
- Ort: REWE-Parkplätze in Haßfurt und Hofheim.
- Fachberaterinnen der Caritas stehen für spontane, unkomplizierte Beratungsgespräche bereit. Keine Anmeldung erforderlich.
- Programm „MIT und FIT – Begegnung durch Bewegung“
- Wann: Mittwoch, 24. September, 10 bis 11.30 Uhr.
- Ort: Treffpunkt am Mehrgenerationenhaus, dann zum Mehrgenerationenparcours in der Promenade.
- Ein Programm, das Bewegung, Gedächtnistraining und Austausch für Menschen mit und ohne Demenz verbindet. Keine Anmeldung erforderlich.
- Wohlfühlnachmittag „Naturgenuss mit allen Sinnen“
- Wann: Donnerstag, 25. September, 14 bis 16.30 Uhr.
- Ort: Waldspielplatz Königsberg (Führung durch den Wald und die Streuobstwiese).
- Naturpark-Rangerin Katja Winter lädt zu einer Führung mit allen Sinnen ein. Anmeldung erforderlich über das MGH Haßfurt unter 09521/9528250 oder per E-Mail an mghhassfurt@kvhassberge.brk.de.
- Demenzscreening
- Wann: Donnerstag, 25. September, 10 bis 12 Uhr.
- Ort: Landratsamt Haßberge.
- Ein Gedächtnistest für Menschen ab 60 Jahren, die ein Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit bemerken. Anmeldung erforderlich bis 14. September unter 09521/27495 oder an psp@hassberge.de.
- Betreuungsgruppe zur Entlastung Angehöriger
- Wann: Dienstag, 30. September, 16 bis 18 Uhr.
- Ort: Mehrgenerationenhaus Haßfurt.
- Angehörige erhalten Zeit zur freien Verfügung, während Betroffene betreut werden. Anmeldung erforderlich unter 09521/9528250 oder per E-Mail an mghhassfurt@kvhassberge.brk.de.
Weitere Informationen zum Programm erhalten Sie bei der Pflege- und Wohnberatungsstelle des Landratsamtes Haßberge.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!