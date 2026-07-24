Landkreis Haßberge radelt fast 200.000 Kilometer für den Klimaschutz

LANDKREIS HASSBERGE – Beim diesjährigen STADTRADELN haben 1.181 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Haßberge insgesamt 190.420 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt und damit rund 31 Tonnen CO₂ eingespart. Die Aktion fand vom 22. Juni bis 12. Juli 2026 bereits zum sechsten Mal statt und soll einen Beitrag zu Klimaschutz und Gesundheitsförderung leisten.

Ziel der Kampagne des Klima-Bündnis ist es, möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen. Die Teilnehmenden erradelten im Durchschnitt 161 Kilometer pro Person.

Bei den Einzelwertungen erzielte Jürgen Janicek vom Team „Friedrich-Rückert-Gymnasium Ebern“ mit 1.839 Kilometern den ersten Platz. Auf Platz zwei folgte Jan Stoll vom Team „Polizei Haßfurt“ mit 1.660 Kilometern. Den dritten Rang belegte Karl-Heinz Schmit, ebenfalls vom Team „Polizei Haßfurt“, mit 1.503 Kilometern.

Bei den Teams lag das Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt mit 62.790 gefahrenen Kilometern an der Spitze. Insgesamt beteiligten sich 348 Personen an diesem Team. Den zweiten Platz belegte das Friedrich-Rückert-Gymnasium Ebern mit 17.269 Kilometern und 74 Radelnden. Auf Rang drei kam die Franz-Ludwig-von-Erthal-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Haßfurt, mit 14.982 Kilometern und 198 Teilnehmenden.

Auch beim parallel stattfindenden Schulradelwettbewerb beteiligten sich zahlreiche Schulen aus dem Landkreis. Dabei traten die Einrichtungen für einen guten Zweck gegeneinander an. Dank der Unterstützung der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, der ELSO Elbe GmbH & Co. KG sowie der ESN Deutsche Tischtennis Technologie GmbH standen insgesamt 2.500 Euro Preisgeld zur Verfügung.

Landrat Michael Ziegler überreichte die Preisgelder in Höhe von jeweils 833,33 Euro an die drei Gewinnerschulen. Ausgezeichnet wurden die Kategorien „Meiste Kilometer gesamt“, „Meiste Kilometer pro Kopf“ sowie „Meiste aktive Teilnehmende“.

Das Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt gewann die Kategorie „Meiste Kilometer gesamt“. Das Friedrich-Rückert-Gymnasium Ebern erreichte den ersten Platz bei den meisten Kilometern pro Kopf. Die Franz-Ludwig-von-Erthal-Schule, Sonderpädagogisches Förderzentrum Haßfurt, wurde für die größte aktive Beteiligung im Verhältnis zur Schulgröße ausgezeichnet.

Die Gewinnerschulen können die Preisgelder teilweise für schulische Anschaffungen verwenden. Zwei Drittel der Summe müssen jeweils für einen frei wählbaren wohltätigen Zweck gespendet werden.