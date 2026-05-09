Landkreis Haßberge tritt wieder in die Pedale: STADTRADELN 2026 startet am 22. Juni
HASSBERGE – Der Landkreis Haßberge nimmt auch in diesem Jahr wieder an der bundesweiten Kampagne STADTRADELN teil. Vom 22. Juni bis zum 12. Juli 2026 sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Anmeldung ist ab sofort online möglich.
Das Ziel der vom Klimabündnis koordinierten Aktion ist es, ein Bewusstsein für klimaneutrale Mobilität zu schaffen und gleichzeitig die eigene Gesundheit zu fördern. Da die regionale Organisation über die Gesundheitsregionplus erfolgt, steht der Aspekt der körperlichen Betätigung besonders im Fokus.
Jeder Kilometer zählt für Klima und Gesundheit
Landrat Michael Ziegler, der die Aktion bereits zum sechsten Mal im Landkreis begleitet, hofft auf eine rege Beteiligung: „Körperliche Betätigung ist gut für Körper, Geist und Seele. Unser Radwegenetz bietet ideale Voraussetzungen, und ich bin gespannt, ob wir unsere Leistung aus dem Vorjahr noch toppen können.“
Auch Benjamin Herrmann, Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregionplus, betont die Niederschwelligkeit des Wettbewerbs: „Jeder Kilometer zählt – egal ob 3 oder 3.000 Kilometer, jeder Beitrag ist super.“ Teilnehmen können alle, die im Landkreis wohnen, arbeiten oder einem Verein angehören, indem sie entweder ein eigenes Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten.
Schulradeln: Wettbewerb um attraktive Geldpreise
Parallel zum allgemeinen STADTRADELN findet erneut der Schulradelwettbewerb statt. Hierbei treten die Schulen des Landkreises direkt gegeneinander an. Dank der Unterstützung regionaler Sponsoren – darunter die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, die ELSO Elbe GmbH & Co. KG sowie die ESN Deutsche Tischtennis Technologie GmbH – winken den drei aktivsten Schulen attraktive Geldpreise. Die Auszeichnung der Gewinner erfolgt im Rahmen einer Siegerehrung durch Schirmherr Michael Ziegler.
Anmeldung und Informationen:
Interessierte finden alle Details zum Ablauf sowie die Registrierung unter:
https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.stadtradeln.de%2Flandkreis-hassberge
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