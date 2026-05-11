Landkreis Schweinfurt: AWZ Rothmühle am 13. Mai geschlossen sowie feiertagsbedingte Verschiebung der Müllabfuhr
SCHWEINFURT – Die Abfallwirtschaft des Landratsamtes Schweinfurt weist auf geänderte Öffnungszeiten und Verschiebungen bei der Müllabfuhr im Mai hin. Aufgrund einer innerbetrieblichen Veranstaltung sowie der anstehenden Feiertage kommt es zu Abweichungen im regulären Betrieb.
Das Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) Rothmühle inklusive des Wertstoffhofs bleibt am Mittwoch, den 13. Mai 2026 (Tag vor Christi Himmelfahrt), ganztägig geschlossen. Ab Freitag, den 15. Mai 2026, steht die Anlage den Bürgerinnen und Bürgern wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Anlieferungen zur Verfügung.
Verschiebung der Abholtermine
Zudem verschieben sich die Termine der Müllabfuhr im gesamten Landkreisgebiet aufgrund der Feiertage „Tag der Arbeit“ (1. Mai) und „Christi Himmelfahrt“ (14. Mai). Die Abholung erfolgt jeweils einen Tag später als gewohnt. Diese Regelung gilt für alle Abfalltonnen.
Hinweise zur Planung:
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Berücksichtigung: In der Abfall-App, im gedruckten Abfallkalender 2026 sowie in den E-Mail-Erinnerungen sind diese Verschiebungen bereits eingearbeitet.
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Erreichbarkeit: Bei Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft unter der Telefonnummer 09721/55-597 zur Verfügung.
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