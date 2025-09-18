Landkreis Schweinfurt bedankt sich bei Ehrenamtlichen für wertvolles Engagement

SCHWEINFURT – Der Landkreis Schweinfurt hat seine Ehrenamtlichen mit zwei festlichen Abenden in der Kulturhalle in Grafenrheinfeld gewürdigt. Rund 900 Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte folgten der Einladung, um sich für ihr vielfältiges Engagement feiern zu lassen. Die Gäste lobten insbesondere die gelungene Organisation durch die Servicestelle Ehrenamt und das Sozialamt.

Landrat Florian Töpper freute sich über das rege Interesse und bedankte sich in seiner Rede bei den Anwesenden: „Sie sind der Kitt, der diese Gesellschaft zusammenhält. Sie zeigen tagtäglich, was Solidarität, Toleranz und Vielfalt ganz konkret bedeutet.“ Er würdigte die Bereitschaft der Ehrenamtlichen, Verantwortung für andere zu übernehmen und so die Entwicklung des ländlichen Raumes mitzugestalten.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Hergolshäuser Musikanten unter der Leitung von Vize-Dirigent Daniel Korbacher. Die Band, die im Jahr 2023 ihr 50-jähriges Jubiläum feierte, sorgte für einen Musikgenuss der Extraklasse und konnte sich in diesem Jahr sogar für das große Finale im Grand Prix der Blasmusik qualifizieren. Durch den Abend führte Moderator Georg Ried.