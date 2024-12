Landkreis Schweinfurt finanziert Schuldnerberatung – Deutschlandweit weiterhin sehr niedrige Schuldnerquote

LANDKREIS SCHWEINFURT – Im aktuellen Ranking des jährlichen Schuldneratlas (Herausgeber: Creditreform Wirtschaftsforschung) liegt der Landkreis Schweinfurt unter den insgesamt 401 Landkreisen und kreisfreien Städten erneut bundesweit auf Platz 3.

Damit konnte der Landkreis seine hervorragende Position aus den Vorjahren behaupten. Laut Schuldneratlas sind 4,04 Prozent der Privatpersonen im Landkreis überschuldet. Diese Quote ist seit 2004 von damals 5,15 Prozent um 1,11 Prozent gesunken und liegt damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 8,09 Prozent. Die Zahl überschuldeter Privatpersonen ist zum sechsten Mal in Folge zurückgegangen, während deutschlandweit mehr als 5,56 Millionen Bürger in 2,79 Millionen verschuldeten Haushalten leben.

Landrat Florian Töpper sieht die Entwicklung als positiv: „Der Landkreis Schweinfurt hält in diesem Ranking seit Jahren einen der obersten Plätze. Besonders hervorzuheben ist der Rückgang der Überschuldung von 4,95 Prozent im Jahr 2020 auf 4,04 Prozent aktuell.“ Allerdings mahnt der Landrat zur Vorsicht, da die Analyse zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger aufgrund unsicherer Zeiten zunehmend sparen und ihren Konsum einschränken.

„Vor allem Geringverdiener geraten verstärkt in die Überschuldungsspirale, da ihnen gestiegene Lebenshaltungskosten spürbar zusetzen“, so Töpper. Mit Blick auf mögliche Krisen am Arbeitsmarkt könnten sich die Bedingungen in den kommenden Jahren verschlechtern. „Wir müssen wachsam bleiben und unsere Position als starke Wirtschaftsregion nutzen, um gemeinsam Chancen für die Zukunft zu ergreifen,“ fügte er hinzu.

Einen wichtigen Beitrag zur geringen Überschuldung im Landkreis Schweinfurt leistet auch die Schuldnerberatung der Kolping-Bildungszentrum Schweinfurt GmbH, die der Landkreis im Jahr 2024 mit rund 120.000 Euro unterstützt hat. Die Beratung ist kostenlos und hilft Bürgerinnen und Bürgern bei der Bewältigung ihrer Schuldenprobleme.

Die Schuldnerberatung befindet sich am Fischerrain 2 in 97421 Schweinfurt und ist telefonisch unter 09721/7389590 oder per E-Mail an schuldnerberatung@kolping-bildung-schweinfurt.de erreichbar.