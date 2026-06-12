Landkreis Schweinfurt führt Fahrscheinkontrollen im Regionalbusverkehr ein
SCHWEINFURT – Nach der Einführung der neuen Fahrpläne und angepassten Linienwege im Regionalbusverkehr vor einem halben Jahr weitet der Landkreis Schweinfurt nun die Maßnahmen zur Einnahmesicherung aus: Ab dem 1. Juli 2026 finden in den Regionalbussen regelmäßige Fahrkartenkontrollen statt.
Zielsetzung und Ablauf
Die regelmäßigen Überprüfungen sollen die Ticketverkäufe absichern und gleichzeitig die Fairness gegenüber zahlenden Fahrgästen gewährleisten. Die Kontrollen werden von einem spezialisierten externen Dienstleister durchgeführt. Das Personal ist umfassend geschult, mit moderner Technik zur Überprüfung von herkömmlichen Fahrausweisen sowie dem Deutschland-Ticket ausgestattet und führt Dienstausweise zur Legitimation mit sich. In Fahrzeugen des Anbieters „callheinz“ erfolgt die Überprüfung zudem bereits durch das Fahrpersonal mittels mobiler Geräte bei Fahrtantritt.
Konsequenzen bei fehlendem Nachweis
Sollte bei einer Kontrolle kein gültiges Ticket vorgezeigt werden können, wird ein erhöhtes Beförderungsentgelt in Höhe von 60 Euro fällig.
Für Fahrgäste, die zwar Inhaber eines gültigen, personalisierten Tickets sind, dieses jedoch zum Kontrollzeitpunkt nicht mitführen, gilt eine Sonderregelung:
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Das Ticket kann innerhalb einer festgelegten Frist nachgereicht werden.
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In diesem Fall entfällt das erhöhte Beförderungsentgelt.
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Es wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 7 Euro erhoben.
Die Fahrgäste werden gebeten, sich bei Kontrollen kooperativ zu verhalten und die entsprechenden Dokumente bereitzuhalten.
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