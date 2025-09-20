Landkreis Schweinfurt: Häckselaktion im Herbst 2025
LANDKREIS SCHWEINFURT – Das Gartenjahr 2025 neigt sich dem Ende zu und der Landkreis Schweinfurt startet seine traditionelle Häckselaktion für holzige Gartenabfälle. Bis zum 31. Oktober 2025 können Baum- und Strauchschnitt an den jeweiligen Häckselplätzen der Gemeinden abgegeben werden.
Für die Aktion sind ausschließlich holzige Gartenabfälle mit einem maximalen Durchmesser von 15 cm zugelassen. Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Fremdstoffe wie Steine, Metalle oder Kunststoff mit angeliefert werden, da diese den Großhäcksler beschädigen könnten. Nach dem Sammelzeitraum wird der Großhäcksler ab November im Einsatz sein. Während dessen Einsatz muss ein Sicherheitsabstand von 50 Metern zur Maschine eingehalten werden.
Nicht holzige Abfälle wie Laub, Gras und Staudenreste werden bei der Aktion nicht angenommen. Diese können auf dem eigenen Komposthaufen, in der Biotonne oder bei einem der beiden Kompostplätze des Landkreises (bis zu 1 m³ kostenlos) entsorgt werden. Übrigens: Ein Reisig- und Laubhaufen in einer ruhigen Gartenecke bietet Igeln ein nützliches Winterquartier.
Nach der Häckselaktion kann das zerkleinerte Material von den Häckselplätzen abgeholt und im Garten als Mulch oder Wegebelag verwendet werden. Für Fragen zur Häckselaktion steht das Team der Abfallwirtschaft unter der Telefonnummer 09721 / 55-596 zur Verfügung. Die genauen Öffnungszeiten der Plätze sind bei den jeweiligen Gemeindeverwaltungen zu erfragen.
