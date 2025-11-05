Landkreis Schweinfurt ist Deutschlands „Recyclingpapierfreundlichster Landkreis“
LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Landkreis Schweinfurt erhielt in Berlin vom Bundesumweltministerium die Auszeichnung als „Recyclingpapierfreundlichster Landkreis“ und setzte sich damit an die Spitze des Papieratlas-Landkreiswettbewerbs 2025. Stellvertretender Landrat Thomas Vizl nahm den Award von der parlamentarischen Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter entgegen. Der Landkreis gilt mit einer konsequenten Quote von 100 Prozent bei der Verwendung von Blauer-Engel-Recyclingpapier in Verwaltung, Schulen und Hausdruckerei als Vorreiter in der nachhaltigen Papierbeschaffung.
Der konsequente Einsatz von Recyclingpapier führte im Landkreis Schweinfurt zu erheblichen konkreten ökologischen Einsparungen im vergangenen Jahr. Durch diese Maßnahme konnte der Landkreis über $524.000$ Liter Wasser einsparen, was dem täglichen Trinkwasserbedarf von mehr als 4.300 Menschen entspricht. Hinzu kommt eine Einsparung von mehr als 118.000 Kilowattstunden Energie, welche den jährlichen Strombedarf von 33 Drei-Personen-Haushalten decken könnte.
Landrat Florian Töpper erklärte, dass der Landkreis seine Vorgaben zuletzt weiter verschärft habe, indem nun Papier mit einem noch niedrigeren Weißgrad genutzt werde, was zusätzliche Ressourcen schone. Das verwendete Papier wird vorwiegend aus Altpapiersorten der unteren und mittleren Art hergestellt. Dieser Prozess komme einem Upcycling gleich und leiste damit den höchsten Beitrag zur nachhaltigen Nutzung der Ressourcen.
Am Papieratlas-Wettbewerb beteiligten sich insgesamt 91 Landkreise. Die teilnehmenden Landkreise erreichen gemeinsam mit einer durchschnittlichen Quote von 85 Prozent Recyclingpapier mit dem Blauen Engel beeindruckende jährliche Einsparungen: fast 20 Gigawattstunden Energie, $87$ Millionen Liter Wasser und mehr als 333-Äquivalenten.
Alle detaillierten Ergebnisse des Papieratlas stehen unter www.papieratlas.de zum Download bereit.
