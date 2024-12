Landkreis Schweinfurt: Müllabfuhr-Termine rund um die kommenden Feiertage

LANDKREIS SCHWEINFURT – Aufgrund der Feiertage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel kommt es zu Verschiebungen der gewohnten Abfuhrtage.

In der Woche vor Weihnachten wird der Abfuhrtag um jeweils einen Werktag vorgezogen. Dies betrifft alle Tonnen und beginnt bereits am Samstag, den 21. Dezember 2024. Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag sowie den anderen Feiertagen bis einschließlich Heilige Drei Könige wird der reguläre Abfuhrtag jeweils um einen Tag nach hinten verschoben.

Diese Änderungen sind bereits im Abfallkalender für 2024 und 2025, in der Abfall-App sowie in den Erinnerungen per E-Mail berücksichtigt.

Das Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle und die Kompostanlage Gerolzhofen bleiben am Dienstag, 24. Dezember 2024, und am Dienstag, 31. Dezember 2024, geschlossen.

Die Kompostanlage Gerolzhofen öffnet nicht wie gewohnt am ersten Samstag im Monat, sondern am Samstag, 11. Januar 2025, von 8:30 Uhr bis 14:00 Uhr.

Bei Rückfragen zu den Terminverschiebungen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft unter der Telefonnummer 09721 55 597 zur Verfügung.