Landkreis Schweinfurt: Müllabfuhr-Termine rund um die kommenden Feiertage
LANDKREIS SCHWEINFURT – Aufgrund der Feiertage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel kommt es zu Verschiebungen der gewohnten Abfuhrtermine für alle Mülltonnen. Auch die Öffnungszeiten des Abfallwirtschaftszentrums Rothmühle und der Kompostanlage Gerolzhofen ändern sich.
Verschiebungen der Abfuhrtage
Die Terminverschiebungen sind im Abfallkalender (2025/2026), in der Abfall-App und in den E-Mail-Erinnerungen bereits berücksichtigt.
-
Vor Weihnachten: Die Abfuhrtage bis einschließlich des ersten Weihnachtsfeiertages werden um jeweils einen Werktag vorgezogen. Das Vorziehen beginnt bereits am Samstag, den 20. Dezember 2025.
-
Nach Weihnachten und Jahreswechsel: Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag und für alle weiteren Feiertage bis einschließlich Heilige Drei Könige wird der reguläre Abfuhrtag jeweils einen Tag nach hinten verschoben.
Geänderte Öffnungszeiten
-
Das Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle und die Kompostanlage Gerolzhofen bleiben am Mittwoch, 24. Dezember 2025, und am Mittwoch, 31. Dezember 2025, geschlossen.
-
Die Kompostanlage Gerolzhofen hat nicht wie üblich am ersten Samstag im Monat, sondern am Samstag, 10. Januar 2026, von 8:30 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet.
Für Rückfragen zu den Terminverschiebungen steht die Abfallwirtschaft unter der Telefonnummer 09721 55 597 zur Verfügung.
