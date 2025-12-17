Auto IU

Landkreis Schweinfurt: Müllabfuhr-Termine rund um die kommenden Feiertage

Bild von Hans auf Pixabay
LANDKREIS SCHWEINFURT – Aufgrund der Feiertage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel kommt es zu Verschiebungen der gewohnten Abfuhrtermine für alle Mülltonnen. Auch die Öffnungszeiten des Abfallwirtschaftszentrums Rothmühle und der Kompostanlage Gerolzhofen ändern sich.

Verschiebungen der Abfuhrtage

Die Terminverschiebungen sind im Abfallkalender (2025/2026), in der Abfall-App und in den E-Mail-Erinnerungen bereits berücksichtigt.

Geänderte Öffnungszeiten

  • Das Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle und die Kompostanlage Gerolzhofen bleiben am Mittwoch, 24. Dezember 2025, und am Mittwoch, 31. Dezember 2025, geschlossen.

  • Die Kompostanlage Gerolzhofen hat nicht wie üblich am ersten Samstag im Monat, sondern am Samstag, 10. Januar 2026, von 8:30 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet.

Für Rückfragen zu den Terminverschiebungen steht die Abfallwirtschaft unter der Telefonnummer 09721 55 597 zur Verfügung.

17. Dezember 2025Letztes Update 17. Dezember 2025
