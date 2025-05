Landkreis Schweinfurt: Müllabfuhr-Termine rund um die kommenden Feiertage

LANDKREIS SCHWEINFURT – Aufgrund der bevorstehenden Feiertage Pfingstmontag (09. Juni 2025) und Fronleichnam (19. Juni 2025) verschieben sich die Termine der Müllabfuhr im gesamten Landkreis Schweinfurt.

Die Abholung erfolgt jeweils einen Werktag später als gewohnt. Diese Änderung betrifft alle Mülltonnen.

Wichtig: Im Abfallkalender für das Jahr 2025, in der Abfall-App und in den Erinnerungen per E-Mail sind diese Verschiebungen bereits berücksichtigt.

Für Rückfragen zu den geänderten Abfuhrterminen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft unter der Telefonnummer 09721-55-597 gerne zur Verfügung.