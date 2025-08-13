Auto IU
Landkreis Schweinfurt: Müllabfuhr-Termine rund um Mariä Himmelfahrt
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Müllabfuhrtermine im gesamten Landkreis Schweinfurt verschieben sich aufgrund des Feiertages am 15. August 2025 jeweils um einen Tag nach hinten. Dies betrifft alle Tonnen und ist bereits im Abfallkalender 2025, in der Abfall-App und in den Erinnerungen per E-Mail berücksichtigt.
Bei Rückfragen zu den Terminverschiebungen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft unter der Telefonnummer 09721 55 597 zur Verfügung.
