Landkreis Schweinfurt: Richtfest für Feuerwehrausbildungszentrum

Julia Mack (Projektleitung/Hochbauamt Landratsamt), David Ockel (Polier/Riedel Bau), Kreisbrandrat Alexander Bönig, stellv. Landrat Thomas Vizl, stellv. Landrätin Christine Bender, Landrat Florian Töpper, stellv. Landrätin Bettina Bärmann, Dr. Anja Heinelt (Leitung Veterinäramt/Landratsamt), Lothar Meißner (Geschäftsführender Gesellschafter der FMP design engineering GmbH), Kreisbauhof-Leiter Maurice-Riccardo Schmitt, Frank Hart (Leitung Hochbauamt/Landratsamt) und Christian Ernst (Bauleiter und Betriebsratsvorsitzender/Riedel Bau) Foto: Melina Bosbach-Nemeth/LRASW
LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Kreisbauhof in Niederwerrn wurde das Richtfest für das neue Ausbildungszentrum der Feuerwehren gefeiert. Das Bauprojekt, das Mitte April 2025 mit dem Spatenstich begann, liegt im geplanten Zeit- und Kostenrahmen. Bis Ende 2026 soll ein modernes Multifunktionsgebäude entstehen.

Das neue Gebäude wird neben dem Ausbildungszentrum für die Feuerwehren auch folgende Einrichtungen beherbergen:

Die Gesamtkosten für den Neubau belaufen sich auf rund 12 Millionen Euro. Der Hauptanteil wird vom Landkreis Schweinfurt finanziert, ergänzt durch einen höheren sechsstelligen Förderbetrag vom Freistaat Bayern und der KfW.

Landrat Florian Töpper dankte allen Beteiligten, insbesondere dem Team des Hochbauamts und den Mitgliedern des Kreisausschusses, für die sorgfältige Planung und die einstimmige Beschlussfassung.

Umweltfreundlicher Bau und Modernisierung

Der Neubau zeichnet sich durch Barrierefreiheit und eine nachhaltige Bauweise aus, die höhere energetische Standards als gesetzlich vorgeschrieben erfüllt.

  • Geothermie: Erstmals bei einem Bauprojekt des Landkreises wird Geothermie (Erdwärme) zur Beheizung und Temperierung eingesetzt, was sehr geringe $text{CO}_2$-Emissionen mit sich bringt.

  • Photovoltaik und Dachbegrünung: Auf dem Dach entsteht eine Photovoltaik-Anlage, die primär zur Eigenversorgung mit Solarstrom dient und mit einer Dachbegrünung kombiniert wird.

Mehrwert für die Feuerwehren und Verwaltung

Das neue Ausbildungszentrum bietet den Feuerwehren im Landkreis moderne Übungsmöglichkeiten, darunter eine neue Atemschutzübungsstrecke mit Werkstatt. Diese Anlage ermöglicht es, Atemschutzgeräteträger durch einen Hindernisparcours optimal auf anstrengende Einsatzsituationen vorzubereiten und deren Belastbarkeit zu testen.

Für die Mitarbeitenden von Tiefbauamt und Bauhof schafft die gemeinsame Unterbringung ein modernes Arbeitsumfeld, das durch kürzere Wege und erleichterte Abstimmungen die Zusammenarbeit fördert.

