Landkreis Schweinfurt setzt konsequent auf Ausbau von regenerativen Energien

LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Landkreis Schweinfurt verstärkt sein Engagement im Bereich regenerativer Energien. Im Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle wurde eine neue Photovoltaikanlage (PV) installiert und kürzlich in Betrieb genommen.

Die PV-Anlage hat eine Leistung von über 288 Kilowattpeak (kWp) und deckt mehrere Gebäude ab, darunter das Sozialgebäude (47,36 kWp), die Containerüberdachung am Wertstoffhof (215,34 kWp) sowie die Sickerwasserreinigungsanlage (25,90 kWp).

Der erzeugte Strom wird vorrangig direkt genutzt, während die ÜZ Mainfranken den nicht verbrauchten Strom vermarktet. Mit einer erwarteten Jahresproduktion von rund 268.000 Kilowattstunden (kWh) könnte der erzeugte Strom rechnerisch den Bedarf von 89 Einfamilienhäusern decken. Durch diese Anlage werden jährlich etwa 275 Tonnen CO₂ im Vergleich zur Braunkohlenutzung eingespart.

Zusätzlich setzt der Landkreis Schweinfurt mit seinem Klimaschutzkonzept weiterhin auf den Ausbau nachhaltiger Energiequellen. Insbesondere die Abfall- und Entsorgung Schweinfurter Land GmbH (AES) spielt dabei eine Schlüsselrolle. Bioabfälle werden am Standort Rothmühle in Biogas umgewandelt, das gemeinsam mit Deponiegas zur Stromproduktion beiträgt. Dadurch wird das Abfallwirtschaftszentrum nahezu vollständig eigenständig mit Strom versorgt; der Überschuss wird ins öffentliche Netz eingespeist und vergütet. Diese Maßnahmen entlasten auch die Bürger, da so niedrigere Müllgebühren möglich werden.

Bereits im vergangenen Jahr wurde eine PV-Anlage auf der neuen Biogut-Siebhalle und der Umladestation mit einer Gesamtleistung von 180 kWp installiert. Landrat Florian Töpper unterstreicht, dass der Landkreis mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und einer innovativen Abfallwirtschaft einen zentralen Beitrag zur Energiewende leistet und so direkt der Region zugutekommt.