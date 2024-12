Landkreis Schweinfurt stärkt den Brandschutz: Neue Fahrzeuge für die Feuerwehren

LANDKREIS SCHWEINFURT – Neue Einsatzfahrzeuge für den überörtlichen Brandschutz

Der Landkreis Schweinfurt hat vier moderne Einsatzfahrzeuge beschafft, um den überörtlichen Brandschutz weiter zu stärken. Am Tag vor Heiligabend wurden die Fahrzeuge auf dem Marktplatz in Gerolzhofen von Landrat Florian Töpper und der Kreisbrandinspektion an die Feuerwehren übergeben.

Die Feuerwehr Gerolzhofen erhielt einen neuen Rüstwagen, während die Feuerwehren in Schonungen, Schwanfeld und Unterspiesheim mit jeweils einem Tanklöschfahrzeug 4000 (TLF 4000) ausgestattet wurden. Diese Fahrzeuge sind wesentliche Bestandteile des überörtlichen Einsatzkonzepts der Kreisbrandinspektion. Gemeinsam ermöglichen die drei TLF den Transport von insgesamt 12.000 Litern Löschwasser und 1.500 Litern Schaummittel, was besonders bei Vegetationsbränden in abgelegenen Gebieten oder großflächigen Schadenslagen entscheidend ist. Die Anschaffungskosten für die drei Tanklöschfahrzeuge betrugen insgesamt über eine Million Euro, rund 345.000 Euro pro Fahrzeug.

Der neue Rüstwagen, der etwa 450.000 Euro kostete, ist mit modernster technischer Ausrüstung wie einem Plasmaschneidegerät, Chemikalienschutzanzügen und Baustützen ausgestattet. Diese sind besonders bei technischen Hilfeleistungen, wie Verkehrsunfällen oder Gebäudeeinstürzen, von großer Bedeutung.

Landrat Florian Töpper würdigte in seiner Ansprache die wichtige Arbeit der Feuerwehren: „Die bestmögliche Ausstattung unserer Feuerwehren ist entscheidend, damit unsere Feuerwehrmänner und -frauen ihre wertvolle Arbeit erledigen können. Sie tun dies ehrenamtlich und unter Einsatz ihres Lebens im Dienst der Allgemeinheit. Das verdient allerhöchsten Respekt.“ Der Dank des Landrats galt allen ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.